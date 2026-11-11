Guterres y Lula animan la cumbre del clima con críticas a las petroleras y la desigualdad

"Los intereses vinculados a los combustibles fósiles siguen amasando fortunas mientras matan nuestro planeta" fue el mensaje de Guterres (77 años), que está terminando su mandato como secretario general de Naciones Unidas.

Lula, de 81 y recién reelegido como presidente de Brasil, llegó con un mandato renovado y un mensaje climático contundente, pese a ser su propio país un productor petrolero, y ha sido recibido por la sociedad civil con cánticos y vítores.

En una cumbre marcada por grandes ausencias de líderes mundiales, Lula se ha erigido en el gran protagonista sin levantar la voz, debido a la ronquera que arrastra desde las elecciones brasileñas.

Guterres y Lula reclamaron acelerar una respuesta de la comunidad internacional, a todas luces insuficiente, y el máximo responsable de la ONU encontró a quién culpar: los combustibles fósiles.

"Los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios", dijo Guterres al hablar de esas criaturas extintas.

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"Los dinosaurios no tenían un lobby. Pero los combustibles fósiles sí" y acusó a esos intereses de distorsionar la ciencia y retrasar la toma de decisiones.

El portugués comparó que las nueve mayores empresas petroleras obtuvieron 95.000 millones de dólares de beneficios en el último trimestre, mientras que el Fondo internacional de pérdidas y daños, para compensar los estragos climáticos en países pobres, ha recibido sólo 600 millones en donaciones.

"Eso es lo que estas empresas facturaron en unas 14 horas", afirmó, antes de pedir impuestos sobre sus beneficios extraordinarios para ayudar a los países vulnerables.

"Quienes contaminan deben pagar", demandó.

Guterres llamó a redoblar la acción ante la inevitable superación del umbral de 1,5 grados de calentamiento global, al subrayar que todavía es posible limitar durante cuánto tiempo se supera esa marca.

"La ciencia no nos dice que nos rindamos, sino que luchemos más", sostuvo.

Por su parte, Lula dirigió su crítica hacia un orden internacional que presta más atención a los conflictos y las disputas económicas que a un problema existencial como la crisis climática.

"Con las guerras y la inflación llamando a la puerta hoy, es más difícil pensar en la catástrofe climática del mañana", lamentó, para agregar: "Pero el planeta no puede quedar a merced de las disputas hegemónicas".

El mandatario brasileño denunció los ataques contra la ciencia y el multilateralismo por parte de "fuerzas reaccionarias".

"En las COP, todas las naciones participan en igualdad de condiciones. En otros foros, el privilegio de veto y el poder del dinero inclinan la balanza", sostuvo.

Brasil ha llevado a la cumbre de Antalya sus hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y luchar contra la deforestación, impulsadas por su presidencia en la anterior cumbre, celebrada en Belém.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la iniciativa para elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía en 2035, la gran propuesta de la presidencia turca de la COP31.

Algunos países como Alemania habían apoyado de forma individual la iniciativa, pero ahora ha quedado claro que los 27 países de la Unión Europea (UE) respaldan la iniciativa, a la que China también ve con buenos ojos, porque beneficia a su industria.

"Vamos camino de superar el objetivo de 1,5 grados, y cada fracción de grado cuenta. Por eso, debemos redoblar los esfuerzos, y Europa hará su parte", declaró von der Leyen.

Europa, señaló, pretende llevar esa proporción incluso al 46 % en 2040 y va camino de "alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en más de la mitad para 2030", con la vista puesta en un recorte del 90 % para 2040.

El anfitrión de la cumbre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó a los países desarrollados mayor responsabilidad en la reducción de emisiones y la financiación climática.

"Con cada minuto que dejamos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, los riesgos y los costes que afrontamos aumentan", afirmó.

El llamamiento de Erdogan llegó dos días después de que celebrara como una "buena noticia" el descubrimiento de dos yacimientos petroleros en el sureste de Turquía, con un potencial estimado de 135 millones de barriles.

Guterres, por su parte, advirtió este miércoles de que los gobiernos, "en particular los de los países desarrollados", no pueden seguir ampliando la producción de combustibles fósiles mientras proclaman su compromiso con el límite de 1,5 grados.