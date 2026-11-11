Hong Kong cancela feria para adultos tras negar entrada a casi 30 intérpretes de Japón

La suspensión fue comunicada a menos de 48 horas del inicio de la muestra, prevista de viernes a domingo en el hotel Regal Airport, según informó la organización en un escueto comunicado en el que no precisó los motivos de la medida y se limitó a indicar que los detalles sobre el reembolso de las localidades se divulgarán próximamente por sus canales oficiales.

El revés se produjo tras la llegada de la delegación al Aeropuerto Internacional de Hong Kong, donde los controles migratorios rechazaron el ingreso de la mayoría de sus integrantes procedentes de Japón.

La intérprete Hibiki Otsuki, una de las principales figuras del cartel, explicó en sus redes sociales que, aunque ella logró acceder a la ciudad, su representante, el equipo técnico y el resto del grupo que la acompañaba no fueron admitidos y fueron obligados a regresar a su país pese a contar con visados tramitados con antelación.

"Es la primera vez que me ocurre algo así. Me sorprendió. Por supuesto, nadie hizo nada malo", afirmó Otsuki, quien calificó la situación de "extremadamente caótica" y señaló que ofrecerá más explicaciones una vez de vuelta en territorio japonés.

En la misma línea, Rena Miyashita apuntó que todo el contingente parecía abocado a una repatriación forzosa, mientras que la veterana Yui Hatano, designada maestra de ceremonias del certamen, confirmó su retorno y pidió disculpas a los seguidores por el desenlace.

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La cancelación deja en suspenso a miles de asistentes que habían adquirido entradas y paquetes exclusivos, entre ellos sesiones de impresión de huellas de manos, valoradas entre 2.380 y 2.580 dólares hongkoneses (unos 303 y 328 dólares estadounidenses), y encuentros personalizados con los intérpretes.

De acuerdo con la normativa migratoria de la excolonia británica, los extranjeros con estatus de visitante tienen prohibido desempeñar cualquier actividad laboral, remunerada o no, por lo que las apariciones comerciales o actos con público suelen requerir un visado de trabajo o un permiso específico previo al viaje.

Las autoridades de inmigración de la región administrativa especial recuerdan habitualmente que la tenencia previa de un visado no garantiza de forma automática el ingreso en el territorio, ya que los agentes fronterizos evalúan de manera individual si el propósito real de la estancia se ajusta a las condiciones de admisión vigentes.

La cancelación del evento se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre China y Japón desde noviembre de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa, a lo que Pekín respondió con protestas diplomáticas, recomendaciones a sus ciudadanos para evitar viajes al archipiélago y restricciones comerciales.