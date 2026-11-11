Hutíes reivindican ataques contra aeropuerto de Riad y estación de bombeo en el mar Rojo

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento aliado de Irán atacó el aeropuerto capitalino "con tres misiles guiados", mientras que afirmó que "la operación cumplió con su objetivo".

Horas antes, la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 dijo en su cuenta de X que sus defensas aéreas lograron interceptar y destruir tres misiles de crucero lanzados por los hutíes contra Riad, sin precisar el blanco del ataque.

Por otra parte, Sarea indicó que también atacaron la estación de bombeo número 11 de Yanbu con un dron, al tiempo que negó que los rebeldes yemeníes hayan apuntado contra las regiones sagradas musulmanas de La Meca y Medina, después de que la coalición afirmara haber interceptado dos aviones no tripulados sobre esas zonas.

"Lo que el enemigo saudí pretende al afirmar que interceptó un avión en los cielos de La Meca no es más que una nueva mentira y una caída moral continua", dijo el portavoz, que insistió en que los hutíes solo atacan "instalaciones petroleras y bases militares" en Arabia Saudí, país al que acusan de imponer un bloqueo en el Yemen.

Los rebeldes han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí y tienen como objetivo también instalaciones civiles y económicas del reino, que trata de hacer frente a esta amenaza mientras mantiene su campaña de bombardeos contra posiciones de los hutíes en el Yemen.

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Arabia Saudí atraviesa un nuevo enfrentamiento con los hutíes desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital del Yemen en manos de los insurgentes desde 2014.