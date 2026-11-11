Imponen prisión preventiva a un hermano de Orbán por presunto tráfico de inmigrantes

La justicia dictó la misma medida cautelar contra la pareja de Áron Orbán, cuya identidad no ha sido revelada. Tampoco se ha dado a conocer el lugar donde ambos, detenidos el pasado lunes, permanecen bajo custodia.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar ante la sospecha de que una empresa vinculada al hermano del líder ultranacionalista, quien encabezó el Gobierno de Hungría entre 2010 y 2026- matriculó fraudulentamente en 2024 a más de un centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, en el sur del país.

Dicha inscripción permitió a los beneficiarios tramitar y obtener visados de entrada al espacio Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE).

Mientras el Ejecutivo de Orbán mantenía una férrea retórica contra la inmigración irregular, la compañía de su hermano, según 'Telex.hu', gestionaba ante embajadas húngaras visados para los ciudadanos vietnamitas, cobrando un mínimo de 1.000 euros por solicitante.

La Oficina Nacional de Investigación (NNI) y la Oficina Nacional de Protección y Recuperación de Bienes (NVVH) investigan dos casos relacionados con redes de tráfico irregular de personas, en el marco de las cuales se ha arrestado a varias personas, incluidos antiguos altos cargos, según fuentes policiales.

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Hasta el momento, son tres los exministros de los gabinetes del exmandatario que están actualmente bajo arresto por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos: Miklós Seszták (Desarrollo Nacional, 2014-2018), Balázs Hankó (Cultura, 2024-2026) y György Matolcsy (Economía, 2010-2013 y gobernador del Banco Central entre 2013 y 2025).

Por su parte, Viktor Orbán ha acusado al Gobierno del conservador Péter Magyar de instrumentalizar el sistema judicial para perseguir a la oposición política.

Magyar asumió el poder tras la victoria de su formación, el partido Tisza, en las elecciones legislativas del pasado abril, con la promesa de exigir "rendición de cuentas" a los implicados en escándalos de corrupción durante los mandatos de Orbán.