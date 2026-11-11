Incidentes sin gravedad con la llegada de la depresión Charles a Portugal peninsular

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, Paulo Santos, explicó en declaraciones a EFE que hasta las 08:00 hora local (misma hora GMT) se habían registrado 108 incidencias, principalmente en el área metropolitana de Lisboa y en la península de Setúbal, sin que se hayan producido heridos ni evacuados.

"No tenemos ninguna situación digna de registro, ninguna incidencia significativa", resumió el responsable, quien señaló que en las próximas horas "la situación no será tan grave como estaba previsto".

En ese sentido, explicó que esperan que las ráfagas de viento pierdan intensidad y que el principal riesgo sean las precipitaciones.

Aun así, recordó que la lluvia todavía puede provocar problemas en las carreteras y anegar zonas urbanas.

Según la principal operadora portuguesa de distribución de electricidad, E-Redes, la madrugada transcurrió "tranquila, sin perturbaciones relevantes", aunque a las 07:00 hora local había "cerca de 2.000 clientes" sin energía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La depresión Charles ha llegado a la península ibérica tras pasar por el archipiélago luso de Madeira, en el Atlántico, donde ha provocado inundaciones, desprendimientos de tierra y caídas de árboles, después de dejar lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en varios distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante la posibilidad de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, que podrían superar esa velocidad en algunas zonas.