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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 05:25

India admite que su sistema oficial excluye las mediciones más extremas de contaminación

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Nueva Delhi, 11 nov (EFE).- Las autoridades ambientales de la India reconocieron que su sistema oficial excluye las mediciones más extremas de contaminación del cálculo de la calidad del aire, por lo que las horas con mayores concentraciones de partículas tóxicas pueden desaparecer de los promedios publicados.

Por EFE
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La Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) admitió en un comunicado que su sistema descarta automáticamente las concentraciones de partículas superiores a 1.000 microgramos por metro cúbico, un umbral establecido en 2015 que algunas estaciones de la capital superaron varias veces durante la madrugada posterior al festival indio de Diwali.

Según los registros del organismo ambiental de Delhi (DPCC), una estación de Jahangirpuri alcanzó los 4.985 microgramos de partículas finas PM2,5 por metro cúbico, mientras otra de Mundka registró 3.744, concentraciones extraordinarias que quedaron fuera del cálculo del índice oficial.

El CPCB explicó que los instrumentos utilizados cuando se diseñó el sistema estaban calibrados para concentraciones de hasta 1.000 microgramos, por lo que las mediciones superiores son consideradas fuera de rango y excluidas automáticamente.

Esto significa que, cuando la contaminación alcanza niveles especialmente elevados, esas horas pueden aparecer sin información en el sistema público y no incorporarse al promedio utilizado para calcular el índice de calidad del aire (AQI), precisamente el indicador con el que las autoridades informan a la población sobre el riesgo de respirar ese aire.

La limitación es distinta del máximo de 500 puntos del índice oficial indio, que agrupa los niveles de contaminación más peligrosos dentro de la categoría "grave". Mientras ese techo impide distinguir cuánto empeora el aire una vez alcanzado el nivel máximo, la exclusión de mediciones puede dejar fuera del cálculo las concentraciones más elevadas.

La explicación oficial llega después de que decenas de estaciones de Nueva Delhi dejaran de mostrar registros de partículas PM2,5 durante la madrugada del lunes, cuando los fuegos artificiales de Diwali agravaron la contaminación que cubre la capital india.

Las partículas PM2,5 pueden penetrar profundamente en los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo. La exposición a concentraciones elevadas aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en una ciudad donde millones de habitantes afrontan cada invierno semanas de contaminación peligrosa.

Estos días, Nueva Delhi amanece cubierta por una espesa capa de esmog que reduce la visibilidad y deja un persistente olor a humo en las calles. La contaminación provoca irritación en los ojos y la garganta, dolores de cabeza y dificultades respiratorias, mientras millones de habitantes continúan desplazándose al trabajo entre el tráfico, algunos con mascarillas, y las autoridades restringen las actividades al aire libre y las clases presenciales de los más pequeños.

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