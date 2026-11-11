Inician trámites en España para bloquear enlaces de TikTok con contenido de abuso sexual

El organismo español que vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos informó este miércoles de que inició las actuaciones tras la solicitud que recibió del Gobierno español, después de que una investigación de la fundación española Maldita.es detectara más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

La Fundación Maldita.es hizo público el pasado 9 de noviembre un estudio en el que señalaba haber detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7.000 operan en español.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas.

En su tercera investigación sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, denunció que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

También localizaron 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

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Tras darse a conocer estos datos, el Gobierno de España pidió a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional".

La Agencia Española de Protección de Datos aclaró hoy que la investigación de los hechos corresponde a la policía y a los tribunales.

No obstante, el organismo decidió solicitar a Maldita.es la relación de los enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información sobre las actuaciones para retirarlos.

Asimismo anunció que, una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo que impida el acceso a esos enlaces.

Se tratará de una medida "concreta, proporcionada y adecuada", según este organismo.

La Agencia subrayó que los delitos que atentan contra niñas y niños "son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata".

La empresa TikTok designó Irlanda como su establecimiento principal en Europa, por lo que, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) es la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma.

En estos casos, las medidas que puede adoptar la Agencia Española de Protección de Datos se limitan a supuestos "tasados y excepcionales", como el procedimiento de urgencia.

Con el objetivo de que se adopten las medidas que procedan para que estas situaciones no vuelvan a producirse, la Agencia Española va a transmitir toda la información conocida a la autoridad irlandesa, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos.

También comunicará la información a la Comisión Europea y ofreció su "plena cooperación" al Ministerio de Juventud e Infancia de España, al Ministerio Fiscal, a los órganos judiciales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Comisión Europea y a las autoridades europeas de protección de datos.