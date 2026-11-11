Irán condena ante la ONU la recompensa de EE.UU. por información sobre su programa nuclear

“La República Islámica de Irán condena en los términos más enérgicos esta medida imprudente y peligrosa y la considera especialmente preocupante”, denunció el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, en una carta dirigida a estos organismos internacionales y difundida a última hora del martes por la agencia IRNA.

Según el jefe de la diplomacia iraní, la medida “alienta explícitamente la recopilación clandestina de información y el espionaje sobre instalaciones y materiales nucleares, equipos técnicos, así como científicos y especialistas de este ámbito”.

Araqchi pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, al Consejo de Seguridad y al director general del OIEA, Rafael Grossi, que condenen expresamente el anuncio estadounidense y exigió que Washington rinda cuentas por sus acciones.

La compensación de hasta 20 millones de dólares fue anunciada el 7 de noviembre a través del programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense, que también ofrece la posibilidad de reubicar a quienes proporcionen información sobre el programa nuclear iraní.

El Departamento de Estado justificó la recompensa por la falta de cooperación de Irán con el OIEA, que según Washington, ha impedido al organismo conocer cuántas centrifugadoras y otros equipos nucleares produce y almacena la República Islámica.

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Irán informó el lunes de una reciente inspección del OIEA en la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, y aseguró que mantiene sus compromisos con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pese a los crecientes llamamientos de sectores conservadores a abandonar el acuerdo y revisar su doctrina nuclear.

Bushehr es la única central nuclear de generación eléctrica operativa en Irán y la única instalación que Teherán ha permitido inspeccionar desde los ataques de Israel y Estados Unidos contra sus principales instalaciones atómicas de Fordo, Natanz e Isfahán durante la guerra de junio de 2025.

Todo ello ocurre mientras Teherán y Washington mantienen conversaciones indirectas con la mediación de Catar, hasta ahora sin resultados, y continúa su pulso por el control del estrecho de Ormuz, en medio de ataques limitados estadounidenses contra el sur de Irán la semana pasada y de una intensificación de los ataques iraníes contra buques, en una guerra iniciada desde el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.