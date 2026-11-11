ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:45

Irán denuncia en la COP31 que los ataques de Estados Unidos e Israel causan contaminación

Imagen sin descripción

Antalya (Turquía), 11 nov (EFE).- La guerra contra Irán iniciada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel ha sido este año una de las principales causas de contaminación, al provocar incendios de depósitos de petróleo, denunció este miércoles el Gobierno iraní en la cumbre del clima COP31, que se celebra en Antalya (Turquía).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El medio ambiente es la víctima silenciosa de las guerras. La destrucción sigue ahí cuando el conflicto ya ha terminado", dijo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la ronda de discursos de líderes mundiales que arrancó hoy en Antalya.

Afirmó que "la agresión asesina de Estados Unidos y el régimen sionista de Israel pone en peligro la salud pública, además de causar sufrimiento humano".

Los ataques estadounidenses causaron el incendio de depósitos de carburante cerca de Teherán, liberando "entre 500.000 y un millón de toneladas de dióxido de carbono", aseguró Pezeshkian, quien destacó que los "incendios masivos han destruido años de esfuerzos internacionales para reducir emisiones".

"Invitamos al mundo a evaluar las consecuencias de la agresión y considerar mecanismos de compensación", sugirió Pezeshkian.

También denunció, como ya hizo al mediodía de hoy su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre, la guerra en Gaza, que describió como "una catástrofe tanto humana como medioambiental".

Pezeshkian subrayó que Irán, pese a no tener acceso a créditos internacionales, "continúa esforzándose, bajo las condiciones más difíciles del mundo, para reducir las emisiones y conseguir energía limpia", aumentando la electrificación.

"La paz es un requisito para la protección medioambiental", concluyó el dirigente iraní.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más

Te puede interesar