Irán denuncia en la COP31 que los ataques de Estados Unidos e Israel causan contaminación

"El medio ambiente es la víctima silenciosa de las guerras. La destrucción sigue ahí cuando el conflicto ya ha terminado", dijo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la ronda de discursos de líderes mundiales que arrancó hoy en Antalya.

Afirmó que "la agresión asesina de Estados Unidos y el régimen sionista de Israel pone en peligro la salud pública, además de causar sufrimiento humano".

Los ataques estadounidenses causaron el incendio de depósitos de carburante cerca de Teherán, liberando "entre 500.000 y un millón de toneladas de dióxido de carbono", aseguró Pezeshkian, quien destacó que los "incendios masivos han destruido años de esfuerzos internacionales para reducir emisiones".

"Invitamos al mundo a evaluar las consecuencias de la agresión y considerar mecanismos de compensación", sugirió Pezeshkian.

También denunció, como ya hizo al mediodía de hoy su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre, la guerra en Gaza, que describió como "una catástrofe tanto humana como medioambiental".

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Pezeshkian subrayó que Irán, pese a no tener acceso a créditos internacionales, "continúa esforzándose, bajo las condiciones más difíciles del mundo, para reducir las emisiones y conseguir energía limpia", aumentando la electrificación.

"La paz es un requisito para la protección medioambiental", concluyó el dirigente iraní.