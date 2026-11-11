Isarel destina 28 millones de euros a reforzar las escuelas judías en Norteamérica

La iniciativa, informó en un comunicado la oficina del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, contempla una inversión conjunta del Estado israelí y las comunidades judías norteamericanas.

Estas últimas deberán aportar financiación adicional equivalente al 50 % del coste total del programa, a través de federaciones judías y otras entidades no gubernamentales, indica la nota.

El plan, elaborado con las Federaciones Judías de Norteamérica (JFNA, en inglés), busca aumentar el número de alumnos matriculados en centros educativos judíos, ante lo que el Gobierno israelí en funciones considera una "progresiva erosión de la educación judía formal en la diáspora y su impacto en la identidad judía y la conexión con Israel".

"El futuro del pueblo judío depende de nuestra capacidad para asegurar que las futuras generaciones reconozcan su herencia, conecten con su identidad judía y mantengan su profunda vinculación con el Estado de Israel", afirmó Netanyahu en el comunicado.

El Ejecutivo israelí enmarca la iniciativa en un "creciente antisemitismo" en distintos países tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y en los "desafíos" que afrontan las comunidades judías fuera de Israel.