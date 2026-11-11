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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:55

Italia, invitada de honor en la FIL de Guadalajara con más de 60 escritores

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- Con una delegación de 61 escritores, más de 30 editoriales y más de 120 actividades literarias y profesionales, Italia prepara su regreso como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (oeste de México), que celebrará su 40 aniversario del 28 de noviembre al 6 de diciembre con una programación que reunirá literatura, arte, música, cine y gastronomía.

Por EFE
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Dieciocho años después de su última participación como país invitado de honor, el país europeo volverá a uno de los principales encuentros editoriales del mundo con autores como Alessandro Baricco, Andrea Bajani, Viola Ardone, Helena Janeczek y Mario Desiati, en una edición que busca acercar tanto los clásicos de la literatura italiana como sus nuevas voces.

El embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, destacó que la presencia de su país “irá mucho más allá de la literatura”, con una oferta que permitirá mostrar la diversidad de sus expresiones culturales, desde las tradiciones artísticas hasta las creaciones contemporáneas.

El centro de esta participación será un pabellón de 1.200 metros cuadrados, donde se exhibirán unos 8.200 libros en italiano y traducidos al español, bajo el lema inspirado en el escritor Umberto Eco: “El mundo nos habla como un gran libro”.

La delegación incluirá también a figuras como Stefania Auci, Giulia Caminito, Maurizio de Giovanni y el historietista Milo Manara, autor de una adaptación gráfica de El nombre de la rosa, de Eco, mientras que Baricco será el encargado de abrir el prestigioso Salón Literario Carlos Fuentes.

Para Modiano, la cita representa una oportunidad para fortalecer los vínculos culturales y editoriales entre Italia, México y el resto de América Latina, en un encuentro que este año reunirá a más de 900 escritores de 41 países y ofrecerá más de 3.000 actividades.

Del arte de Caravaggio a los ritmos del jazz italiano, la participación cultural se extenderá a distintos espacios de Guadalajara mediante diez exposiciones, entre ellas "Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo", en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que reunirá obras vinculadas al pintor y a otros artistas europeos del siglo XVII influidos por su estilo; e "Identidades italianas. La Colección Farnesina", en el Museo Cabañas.

La programación musical contará con artistas como Paolo Fresu, Mario Biondi y Ambrogio Sparagna, además de propuestas cinematográficas y gastronómicas que mostrará otras facetas de la identidad italiana.

La gastronomía tendrá un espacio destacado en este intercambio cultural, que coincide con la celebración en México de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, presentada por representantes diplomáticos y comerciales de ese país.

Durante el anuncio, Olga Gravela, directora en México de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), destacó que las exportaciones agroalimentarias mexicanas a Italia crecieron un 36,8 % entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

La presencia italiana en Guadalajara busca, además, ampliar los vínculos entre ambas industrias editoriales. Según Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores (AIE), el español fue la principal lengua de destino de los derechos de traducción vendidos por las editoriales italianas en 2024, con el 15 % del total.

Italia regresa así a la FIL de Guadalajara con una celebración de su cultura que combinará literatura, arte y gastronomía, y que coincidirá con las cuatro décadas de historia de la mayor feria del libro del mundo hispanohablante.

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