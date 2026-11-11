Iván Duque pide retomar las aspersiones aéreas de herbicidas contra los cultivos de coca

Duque hizo estas declaraciones en un acto por el décimo aniversario del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un discurso por el que recibió por igual aplausos y abucheos.

El expresidente, que siempre se ha mostrado abiertamente crítico con el acuerdo, aseguró que "el verdadero enemigo de la paz" es el narcotráfico y que mientras no se ataque esta "lucrativa plaga", es difícil implementar los acuerdos de paz. "No nos vayamos a equivocar: a más coca, menos paz", afirmó Duque.

El ex jefe de Estado lamentó que se limitara la aspersión aérea de glifosato durante su mandato (2018-2022) y que se estén poniendo trabas legales a los planes piloto del Gobierno actual, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, de fumigaciones controladas con glufosinato de amonio, un compuesto prohibido en la Unión Europea (UE).

La prohibición durante su Administración "generó uno de los problemas más complejos" para luchar contra el narcotráfico y, en consecuencia, para desfinanciar a los grupos armados ilegales que operan en el país, dijo Duque y aseguró que a causa de esta decisión se cuadruplicó el área de cultivo.

"Espero que la Corte Constitucional permita esta herramienta para confrontar a ese enemigo de la construcción de la paz", prosiguió el expresidente, quien agregó: "No queremos más impunidad".

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Duque criticó así mismo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal para juzgar los crímenes del conflicto establecido a raíz del acuerdo, al considerar que, "después de diez años", no ha impartido "sentencias ejemplarizantes" ni ha emitido "medidas de reparación para las víctimas".

Varios asistentes al acto, en el que había víctimas, firmantes, ONG y organismos multilaterales, entre otros, comenzaron con estas palabras a abuchear al expresidente y le gritaron "mentiroso".

El exmandatario subrayó entonces que los críticos con el acuerdo también tienen "legitimidad" para reclamar. "La paz no es de un partido, no es de una persona: es de toda Colombia", aseguró.

Duque intervino después del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien negoció el acuerdo de paz con las FARC y por el que recibió el premio Nobel de la Paz, defendiera su legado.

Al acto, organizado por la Defensoría del Pueblo, estaba también invitado el expresidente que sucedió a Duque, Gustavo Petro (2022-2026), quien no acudió pese a haber confirmado su asistencia.