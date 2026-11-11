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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:55

Japón advierte que la caída del yen es "demasiado rápida" tras intervenciones monetarias

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Tokio, 12 nov (EFE).- El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, afirmó este jueves que la caída del yen frente al dólar es "demasiado rápida", al encontrarse de nuevo rozando la franja de las 160 unidades por billete verde, tras la intervención conjunta de Tokio y Washington el pasado julio.

Por EFE
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"Los movimientos de los últimos días han dado la fuerte impresión de que han sido demasiado rápidos", afirmó Mimura a los medios de comunicación, antes de subrayar que es "demasiado pronto para olvidar" la intervención cambiaria conjunta de Tokio y Washington para frenar la fuerte depreciación del yen.

El cambio rozaba esta mañana los 160 yenes por dólar, su nivel más bajo en los últimos dos meses, empujado por la fortaleza del billete verde ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría ser más agresiva en la subida de los tipos de interés.

Paralelamente, las recientes alertas por parte del Banco de Japón (BoJ) sobre los "riesgos al alza" para la inflación del país asiático, cercana al objetivo del 2 % casi 14 años después de que el organismo estableciera esta meta, han impulsado las expectativas de que eleve los tipos de interés en el archipiélago en su próxima reunión de diciembre.

Japón y Estados Unidos intervinieron conjuntamente en el mercado de divisas el pasado julio, cuando el cambio rozaba los 164 yenes por dólar, su nivel más bajo en cuatro décadas, en la primera acción coordinada de este tipo entre ambos países desde 2011.

El Ministerio de Finanzas japonés reveló esta semana que llevó a cabo una intervención récord de compra de yenes en el mercado de divisas en un solo día, el 30 de julio, por 7,97 billones de yenes (alrededor de 45.000 millones de euros).

En total, las operaciones realizadas durante el mes de julio ascendieron a un total de 15,4 billones de yenes (unos 85.000 millones de euros), según la cartera.

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