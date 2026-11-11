Jefe de Hizbulá se dice abierto a negociar sobre su armamento si Israel abandona el Líbano

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre las cuestiones más complejas. Incluso podemos hablar del armamento, pero solo después de la retirada y del fin de la tutela", dijo el clérigo chií en un discurso televisado durante un acto para conmemorar a los muertos durante los conflictos contra Israel.

El Gobierno libanés aprobó un plan para limitar la posesión de armas exclusivamente a las manos de las fuerzas de seguridad oficiales tras finalizar la guerra de 2024 entre Hizbulá e Israel, una medida con la que reafirmó su compromiso tras el estallido de un nuevo conflicto en marzo, tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán del 28 de febrero.

El plan es una parte clave del acuerdo marco firmado este junio por el Líbano e Israel, pero las autoridades libanesas apenas han avanzado en el desarme de Hizbulá entre miedos al estallido de brotes de violencia interna con el grupo, que se opone a la medida al considerar que la amenaza israelí continúa.

En este contexto, Qassem denunció que un desarme es precisamente lo que Israel busca con sus ataques contra el Líbano y, pese a mostrarse abierto a dialogar con las autoridades libanesas sobre el asunto, insistió en que solo será posible cuando termine la "ocupación israelí" de parte de Líbano.

"No habrá exclusividad con las armas de la resistencia, ni control, ni restricción, ni desarme de la resistencia mientras siga existiendo la ocupación israelí", zanjó.

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El secretario general de Hizbulá también cargó contra el acuerdo marco, que consideró beneficioso para Israel "de forma gratuita", sin que el Líbano obtenga nada a cambio, y alertó de que la parte israelí no ha dado "ni un solo paso adelante" para avanzar en su implementación.

Entre otros aspectos, el pacto contempla la salida de sus tropas desplegadas en el territorio libanés, que se iba a dividir en 'zonas piloto' para su paulatino traspaso al Ejército local, algo que en cuatro meses solo se ha cumplido en tres pueblos de los más de 60 ocupados.

"En el Líbano, debe haber un esfuerzo nacional que encarnemos mediante la cooperación mutua, defendiendo nuestra tierra y protegiendo nuestra soberanía, y no debemos permitir que los enemigos nos controlen", sentenció Qassem.

El clérigo, que siempre se ha opuesto a las negociaciones directas entre el Líbano e Israel, en las que no toma parte, reiteró que sí apoyarían un proceso de diálogo "indirecto".

Sus declaraciones se produjeron después de que cinco supuestos integrantes del grupo fueron arrestados este martes en el norte del país, en un nuevo paso contra el movimiento por parte de las autoridades libanesas después de la confiscación de un cargamento de explosivos el mes pasado.