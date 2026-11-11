Justicia argentina condena a policía por rociar con gas pimienta a una niña en una marcha

El oficial principal Cristian Miguel Rivaldi fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, según informó en la red social X el abogado de la niña, Gregorio Dalbón.

Fue condenado por lo ocurrido el 11 de septiembre de 2024, cuando Rivaldi roció con un aerosol a Carla Mariana Pegoraro y a su hija Fabrizia, que se encontraban sentadas en la vía pública, en las inmediaciones del Congreso.

Según se probó durante el juicio, ambas estaban de espaldas a los efectivos y no se enfrentaban a la Policía ni resistían ninguna orden de la autoridad.

Como consecuencia del ataque, la niña debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, especializado en oftalmología, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.

El juicio correccional comenzó y terminó este miércoles, bajo la conducción del juez federal Daniel Rafecas.

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Durante la acusación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que las imágenes del episodio permitían identificar a la niña y que el policía llevaba parcialmente levantado el visor del casco, lo que ampliaba su campo de visión.

También señaló que el protocolo de actuación policial exige utilizar la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención a niños, embarazadas y adultos mayores.

El episodio ocurrió durante una de las movilizaciones de jubilados frente al Congreso que fueron escenario de operativos de seguridad y enfrentamientos con las fuerzas federales durante el Gobierno de Javier Milei.

En ese momento, Patricia Bullrich era ministra de Seguridad y Alejandra Monteoliva, actual titular de esa cartera, ocupaba el cargo de secretaria de Seguridad.

Tras el episodio, Bullrich defendió el accionar policial y afirmó que "nadie gaseó a una nena", aunque posteriormente se difundieron imágenes en las que se observa a Rivaldi rociando a la mujer y a su hija.