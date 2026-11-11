Kallas pide que un final negociado a la guerra en Ucrania incluya el retorno de menores

"Un final negociado a la guerra de agresión ilegal de Rusia debe mitigar el riesgo de seguridad que Rusia supone para el continente europeo, pero también incluir el retorno de cada menor ucraniano a sus padres. Fracasar en esto dejará una mancha negra en la humanidad para siempre", dijo Kallas ante el Parlamento Europeo.

Horas después de que concluyeran en Abu Dabi las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con mediación de EE.UU., Kallas advirtió de que Rusia "no está mostrando señales de que esté preparada para negociar en serio" y apuntó a que su tratamiento de los menores ucranianos es "el ejemplo más claro de la falta de respeto de Rusia por la vida".

"Es una política del Gobierno ruso, aprobada por Putin personalmente, para deportar a niños ucranianos de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Todas las pruebas apuntan a un crimen contra la humanidad", dijo Kallas, que advirtió de que es "probable" que adolescentes ucranianos robados estén ahora siendo enviados de vuelta a Ucrania como parte de las fuerzas armadas rusas para luchar contra su país.

La jefa de la diplomacia europea recordó que la Unión Europea está sancionando a las personas y redes responsables de estas prácticas, incluyendo a campos de menores en Corea del Norte, y pidió que se haga un seguimiento de la labor del secretario general de Naciones Unidas en sus contactos con Moscú para localizar a estos menores, evaluar su estado y garantizar su retorno.

"Los esfuerzos internacionales están surtiendo efecto. Se ha devuelto a 2.790 menores rusos, incluyendo a trece niños y adolescentes la semana pasada. Uno de ellos, Luka, acababa de cumplir los 18 y había sido llamado a filas por Rusia", dijo Kallas.

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La alta representante rechazó el argumento ruso de que está llevando a cabo "evacuaciones humanitarias" de estos menores en zonas ocupadas y replicó que si, este fuese el caso, Moscú habría establecido una comunicación segura entre esos niños y sus padres o tutores legales.