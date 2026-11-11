Kim Jong-un revisa la construcción de una base naval mientras impulsa la Armada norcoreana

El mandatario norcoreano "destacó la importancia estratégica de la construcción de la base naval", durante una visita que según KCNA tuvo lugar el miércoles, y urgió a los oficiales a cargo del proyecto a acelerar los trabajos para finalizar el proyecto "lo antes posible".

Kim también supervisó la construcción de "miles de casas modernas" en el condado de Tongchon, en la provincia de Kangwon, "donde se está construyendo una base naval a gran escala", afirmó la agencia norcoreana en un segundo comunicado.

Corea del Norte ha buscado en el último año reforzar su Armada, marcándose el objetivo de construir dos navíos militares de 5.000 toneladas o más anualmente y equiparlos con armamento nuclear.

La semana pasada, Kim supervisó la construcción de un nuevo buque de guerra en el astillero de Nampho, en la costa oeste del país asiático, que podría ser de mayor tamaño que el destructor Choe Hyon, de 5.000 toneladas y puesto en servicio el pasado junio.

Asimismo, Pionyang anunció el pasado martes que planea desplegar un nuevo torpedo de alta velocidad a principios de 2027, tras haber realizado una prueba de dicho proyectil submarino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita de Kim a la base naval en construcción tuvo lugar en medio del aumento de las tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas en septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejaron tres soldados surcoreanos heridos, lo que generó un cruce de acusaciones entre Pionyang y Seúl sobre la responsabilidad del suceso.