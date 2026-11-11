Kushner urge a los europeos a nombrar un representante único para negociar con Rusia

"Si Europa identificara a una persona para hablar en su nombre, eso sería un logro más grande que conseguir que los rusos les incluyan en las negociaciones", dijo Kushner en una rueda de prensa al término de la ronda de contactos trilaterales que ucranianos, rusos y estadounidenses mantuvieron entre el martes y miércoles en la capital de los Emiratos Árabes.

Kushner estaba acompañado por el equipo negociador ucraniano. Uno de sus integrantes, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budánov, asintió repetidamente con la cabeza ante las palabras de Kushner.

Otro de los negociadores ucranianos, el diplomático Serguí Kislitsia, reaccionó al comentario de Kushner esbozando una sonrisa.

Los asesores de seguridad nacional de los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia estuvieron presentes junto con emisarios del Consejo Europeo y de la Comisión Europea (CE), así como de la OTAN en Abu Dabi durante las negociaciones a tres bandas entre ucranianos, rusos y estadounidenses.

Los representantes europeos no participaron en estos contactos por decisión de Rusia, aunque sí se reunieron con ucranianos y estadounidenses por separado.

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Rusia ha dejado la puerta abierta a la inclusión de Europa en próximas rondas de negociación después de que por primera vez en los contactos trilaterales de Kiev, Moscú y Washington se abordara la posibilidad de ampliar la arquitectura de seguridad europea para responder a las quejas rusas sobre la expansión hacia el este en las últimas décadas de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Ucrania ha exigido siempre que se permita participar en las negociaciones a sus socios europeos, aunque ahora teme que Rusia consiga minimizar en las conversaciones de paz la importancia de la guerra y logre poner sobre la mesa la división del continente en esferas de influencia para las grandes potencias en detrimento de los países menos relevantes.

Asimismo, tanto la UE como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han dejado claro en los últimos días que ya existe una arquitectura de seguridad europea con tratados y compromisos que asumió la URSS y más tarde Rusia, y que en ningún caso se trata de modificarla, sino en todo caso ver si se puede "aclarar" algunos aspectos y reafirmar los principios de la integridad territorial y soberanía, entre otros.

También han insistido en que primero se debe hablar de un alto el fuego y de garantías de seguridad para Ucrania antes de abrir eventualmente el capítulo de la arquitectura de seguridad europea, de manera que no se empiece "la casa por el tejado", en palabras de Zelenski.