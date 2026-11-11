La actriz Angelina Jolie defiende en Manila que los países en desarrollo "no son pobres"

"No son países pobres. Son países ricos", afirmó durante la Cumbre de Crecimiento Inclusivo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según declaraciones recogidas por el medio local Daily Tribune.

Jolie, activista humanitaria con más de dos décadas de trabajo junto a refugiados, rechazó la idea de que los países que reciben ayuda internacional aporten poco a la economía mundial y destacó su patrimonio cultural, sus recursos naturales y su capital humano.

La actriz sostuvo además que las comunidades en estas regiones ganarían más autonomía si participaran en igualdad de condiciones en el comercio internacional y levantaran sus propios negocios, de acuerdo con el citado medio.

"Necesitan una oportunidad para compartir lo que hacen", aseveró antes de proponer la creación de espacios que prioricen los productos locales, lo que, a su juicio, ayudaría a superar barreras comerciales y a generar oportunidades sostenibles para las pequeñas empresas.

Acompañada del cineasta camboyano Rithy Panh, con quien colaboró en la película 'Primero mataron a mi padre' ('First They Killed My Father') (2017), sobre el régimen de los Jemeres Rojos, Jolie también aludió a su vínculo con Camboya, país al que llegó hace más de veinte años y cuya ciudadanía posee desde 2005.

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La actriz insistió en que el trabajo humanitario exige escuchar a las comunidades. "Gran parte de la vida es escuchar a la otra persona", afirmó.

"No es un sacrificio vivir una vida para los demás, sino una gran alegría", concluyó.