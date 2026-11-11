ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:50

La actriz Angelina Jolie defiende en Manila que los países en desarrollo "no son pobres"

Imagen sin descripción

Manila, 11 nov (EFE).- La actriz estadounidense Angelina Jolie, ganadora de dos premios Óscar, defendió este miércoles que los países en desarrollo "no son pobres" y reclamó un comercio más justo que les permita prosperar por sí mismos, durante una intervención en la capital filipina centrada en el desarrollo económico y las oportunidades en el Sudeste Asiático.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No son países pobres. Son países ricos", afirmó durante la Cumbre de Crecimiento Inclusivo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según declaraciones recogidas por el medio local Daily Tribune.

Jolie, activista humanitaria con más de dos décadas de trabajo junto a refugiados, rechazó la idea de que los países que reciben ayuda internacional aporten poco a la economía mundial y destacó su patrimonio cultural, sus recursos naturales y su capital humano.

La actriz sostuvo además que las comunidades en estas regiones ganarían más autonomía si participaran en igualdad de condiciones en el comercio internacional y levantaran sus propios negocios, de acuerdo con el citado medio.

"Necesitan una oportunidad para compartir lo que hacen", aseveró antes de proponer la creación de espacios que prioricen los productos locales, lo que, a su juicio, ayudaría a superar barreras comerciales y a generar oportunidades sostenibles para las pequeñas empresas.

Acompañada del cineasta camboyano Rithy Panh, con quien colaboró en la película 'Primero mataron a mi padre' ('First They Killed My Father') (2017), sobre el régimen de los Jemeres Rojos, Jolie también aludió a su vínculo con Camboya, país al que llegó hace más de veinte años y cuya ciudadanía posee desde 2005.

La actriz insistió en que el trabajo humanitario exige escuchar a las comunidades. "Gran parte de la vida es escuchar a la otra persona", afirmó.

"No es un sacrificio vivir una vida para los demás, sino una gran alegría", concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Caso Ueno: se inicia audiencia de imposición de medidas para la “rompepapeles”
Ver más

Te puede interesar