La aprobación a Fujimori cae tres puntos en Perú y llega a 37 % durante noviembre

La encuesta, realizada por la empresa privada Ipsos Pêeú, agregó que la desaprobación a la gobernante, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, subió a 53 %, cuatro puntos porcentuales más que en octubre pasado.

Estos resultados indican un descenso de 20 puntos en la aprobación a la gestión presidencial desde la primera medición hecha en agosto, poco después de que asumiera el cargo, y un ascenso de 28 % en su desaprobación en el mismo período.

Además, el porcentaje de personas que señala que no opina sobre la gestión de la mandataria ha disminuido de un 18 % en agosto a un 10 % en noviembre.

El sondeo agregó que la aprobación al primer ministro, Luis Galarreta, subió del 26 % del mes anterior a un 27 % en noviembre, aunque su desaprobación también pasó de 55 a 56 %.

La aprobación al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, descendió un punto, de 28 a 27 %, y su desaprobación escaló de 44 % el mes anterior a 50 % durante este mes.

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Por otra parte, un 75 % de los encuestados manifestó su aprobación a la creación de un 'comando unificado' de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Un 59 % también señaló que aprueba la visita que hizo Fujimori a fines de octubre pasado a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer las acciones de ese gobierno contra la criminalidad.

El sondeo agregó que la gestión de la cámara de diputados, que es presidida por la oposición política, es desaprobada por el 53 %, frente a un 26 % que la aprueba, y la del Senado, que dirige el oficialismo, es desaprobada por el 54 % y el 26 % la aprueba.

La ficha técnica publicada por Perú21 indicó que la encuesta se realizó el 4 y 5 de noviembre a 1.210 personas residentes en el país, con un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

La gobernante cumplió el pasado jueves cien días de gestión, en los que se señaló que el principal reclamo de la ciudadanía son los limitados resultados del combate a la criminalidad en el país, principalmente en Lima y la costa norte.

Sin embargo, al ofrecer un balance de su gestión, Fujimori enfatizó que en cien días "no se resuelven los problemas acumulados durante años" y defendió que su Gobierno trabaja "por el Perú que todos anhelamos".

Aseguró, además, que en este periodo de gestión se han establecido "hojas de ruta" para enfrentar el embate del fenómeno climático de El Niño, "reorganizar y potenciar acciones" contra la criminalidad, ejecutar "cientos de obras paralizadas" y sentar las "bases macroeconómicas y fiscales para contar con recursos" para financiar todas estas medidas.