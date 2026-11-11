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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 07:30

La Armada de Senegal rescata en zonas costeras a 759 emigrantes a bordo de cuatro cayucos

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Nairobi, 11 nov (EFE).- La Marina de Senegal ha rescatado a 759 emigrantes que navegaban a bordo de cuatro cayucos dedicados a la emigración irregular, según informó este miércoles la Armada de este país de África occidental.

Por EFE
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"Este martes 10 de noviembre de 2026, dos unidades de la Marina Nacional prestaron asistencia a cuatro embarcaciones dedicadas a la migración irregular, lo que permitió rescatar a 759 personas", afirmó la Armada senegalesa en la red social X, sin aportar más detalles.

Durante la semana pasada, precisó, barcos de la Marina Nacional "rescataron también a 817 personas gracias a la acción combinada de unidades navales y terrestres desplegadas en las zonas costeras".

La Armada recordó que sus operaciones de vigilancia e intervención en el mar se enmarcan en "misiones de salvaguarda de la vida humana en el mar y de protección de las personas".

Aunque las autoridades no precisaron el destino de las cuatro embarcaciones precarias interceptadas, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Los servicios españoles de salvamento marítimo rescataron este martes a 202 personas de dos barcazas, que fueron llevadas a la isla atlántica canaria de El Hierro, en medio de una grave crisis migratoria, con 6.000 llegadas irregulares al archipiélago desde el 1 de noviembre.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado viernes a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias de las últimas semanas y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita al país africano para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

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