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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:05

La autoridad de la competencia británica objeta la operación entre Unilever y McCormick

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Londres, 11 nov (EFE).- La Autoridad de Competencias y Mercados británica (CMA) expresó este miércoles sus objeciones a la venta de la división de alimentación de la británica Unilever a la estadounidense McCormick, con el argumento de que se resentiría el libre mercado en el Reino Unido.

Por EFE
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"Puede esperarse que esta fusión (como califica la operación) redunde en un sustancial detrimento de la competencia dentro de un mercado o mercados en el Reino Unido", asegura la CMA, que ordena una investigación sobre la operación "a menos que las partes provean una iniciativa aceptable para encarar estas preocupaciones sobre la competencia" antes del próximo día 18.

Según el argumentario de la CMA, los productos que más preocupación despiertan en cuanto al detrimento de la libre competencia son las "mezclas e ingredientes secos" usados en los productos Schwart, como el 'chile con carne', así como salsas vendidas dentro de la marca French's, principalmente la mostaza.

La CMA recuerda que su obligación es promover la competencia en beneficio de los consumidores e investigar las operaciones que la obstaculicen, y esta operación era "una fusión importante (porque) el volumen de negocios supera los 100 millones de libras (120 millones de euros).

De hecho, la operación, cuando fue anunciada el 31 de marzo pasado, fue valorada en 44.800 millones de dólares. Se explicó entonces que daría lugar a un gigante global de condimentos y otros productos alimenticios con ventas combinadas de unos 20.000 millones de dólares.

Según los acuerdos anunciados entonces, los accionistas de Unilever controlarán el 55,1 % del grupo combinado y los de McCormick el 35 %.

En 2025, el negocio de alimentación de Unilever facturó 10.728 millones de euros (12.379 millones de dólares), con un beneficio operativo de 2.449 millones de euros (2.825 millones de dólares).

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