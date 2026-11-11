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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 18:40

La Bolsa de São Paulo sube un 0,42 % tras el anuncio de medidas de ajuste fiscal en Brasil

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São Paulo, 11 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo avanzó este miércoles un 0,42 %, después de que el Gobierno brasileño anunciara medidas de ajuste fiscal para contener el aumento del gasto público.

Por EFE
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El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 172.060 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,43 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,561 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó hoy un proyecto de ley que prevé un recorte de al menos 9.000 millones de dólares en 2027.

La situación de las cuentas públicas es una de las mayores preocupaciones del mercado tras las recientes elecciones presidenciales en las que Lula conquistó un cuarto mandato.

En este contexto, las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron las de las tiendas Magazine Luiza (+17,4 %) y las de la energética Cosan (+13,0 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores bajadas fueron los de la minera CSN (-3,4 %) y los preferenciales de la petrolera estatal Petrobras (-2,9 %).

El retroceso de las acciones de la petrolera se debió a una distribución de dividendos menor a la esperada en el tercer trimestre.

El volumen negociado en la jornada rondó los 28.600 millones de reales (unos 5.130 millones de dólares o 4.620 millones de euros) en más de 3,9 millones de operaciones.

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