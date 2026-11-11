La Bolsa mexicana gana un 0,16 % y se apunta su tercer máximo histórico consecutivo

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió el martes cuando registró 71.983,8 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, impulsadas por el sector tecnológico, luego de los resultados trimestrales de CoreWeave, empresa especializada en infraestructura de inteligencia artificial", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con un avance del 0,16 % para ligar siete jornadas al alza y apuntarse un nuevo máximo histórico de 72.006,05 puntos".

Durante la sesión, el índice mexicano alcanzó un máximo intradía de 72.937,30 unidades.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Alpek (+2,6 %), Banregio (+2,46 %), Grupo Carso (+2,13 %), Bimbo (+1,97 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+1,61 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con la ganancia de este miércoles, el mercado mexicano registra un rendimiento del 3,16 % en lo que va de noviembre y de 11,94 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar al registrar 18,62 unidades, mismas que la jornada previa, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 217 millones de títulos por un importe de 18.554 millones de pesos (unos 996,4 millones de dólares).

De las 756 firmas que cotizaron en la jornada, 454 terminaron con sus precios al alza, 282 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma concesionaria de infraestructura Acosta Verde (GAV A), con el 4,17 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 3,53 %, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 3,13 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -4,85 %; de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el -2,94 %, y de la entidad financiera Actinver (ACTINVR B), con el -2,93 %.