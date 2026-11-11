La Casa Blanca amenaza con investigaciones penales a demócratas que fiscalicen al Gobierno

La misiva, firmada por el principal asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, fue enviada el lunes al congresista Robert García, demócrata por California, quien asumirá la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando comience la nueva legislatura en enero.

La amenaza se produce mientras los demócratas prometen utilizar la mayoría obtenida en las elecciones de medio mandato, del 3 de noviembre, para investigar presuntos actos de corrupción de la Administración de Trump e incluso impulsar juicios políticos contra miembros de su gabinete.

El abogado de la Casa Blanca afirmó en su carta que está investigando "amenazas abusivas y caprichosas que proliferan entre los legisladores demócratas que buscan abusar del proceso legislativo para intimidar e interferir con el funcionamiento legítimo del Gobierno".

"Parece que Donald Trump tiene algo que ocultar", respondió García en un comunicado, en el que afirmó que el Congreso no se dejará "intimidar por amenazas infundadas de un Departamento de Justicia instrumentalizado ni por los abogados del presidente".

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar a funcionarios y miembros del Gobierno, pero carece de competencias judiciales o penales.

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Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, interpretadas como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

En un mensaje publicado el pasado sábado en redes sociales, Trump aseguró que había ordenado al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que "extorsionen" a miembros, aliados y donantes del Partido Republicano.

El fiscal general, Todd Blanche, aliado del presidente, dijo el domingo que podría abrir investigaciones penales contra los demócratas porque, a su juicio, se están extralimitando en sus funciones de supervisión.