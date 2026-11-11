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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:30

La cifra de muertos por la guerra en el Yemen supera los 2.000 desde agosto, según la OMS

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El Cairo, 11 nov (EFE).- La nueva fase de la guerra en el Yemen ha causado ya 2.098 muertos y 9.657 heridos, lo que eleva a 11.755 el número total de víctimas desde el pasado agosto, según el último balance de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó de un fuerte aumento de la mortalidad en los últimos días.

Por EFE
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El número de muertos y heridos aumentó en 2.025 personas en apenas nueve días, hasta el 8 de noviembre, lo que supone una media de 225 víctimas diarias, frente a las 132 registradas en el periodo anterior. Siete de esos nueve días superaron los 200 afectados, según el informe de la OMS.

La provincia central de Marib concentra actualmente el mayor número de víctimas mortales: entre el 1 y el 8 de noviembre registró 163 fallecidos y 737 víctimas en total, más de la mitad de todas las muertes contabilizadas en el resto de gobernaciones durante ese periodo.

Le siguió la meridional Lahj, con 707 víctimas, mientras que en la vecina Al Dhalea un ataque con misiles balísticos perpetrado el 4 de noviembre dejó 71 afectados, nueve de ellos muertos.

La OMS advirtió de que las cifras podrían ser superiores a las registradas y apuntó que, desde el 3 de noviembre, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria (HEOC) utiliza un sistema de vigilancia de heridos cuya cobertura diaria oscila entre el 42 % y el 83 %, por lo que los datos son provisionales y deben interpretarse como un mínimo.

Entre los episodios más graves figura la destrucción del centro de salud de Al Saqiya, en Lahj, el 1 de noviembre, en un ataque que causó la muerte de tres trabajadores sanitarios y heridas a otros cuatro.

La organización también informó de que una ambulancia que transportaba heridos fue atacada el 8 de noviembre en Sabir Al Mawadim, en el suroccidental Taiz, mientras que otras dos instalaciones sanitarias de esa gobernación sufrieron daños el día 5.

El aumento de víctimas agrava la presión sobre un sistema sanitario al borde del colapso por la falta de medicamentos, oxígeno, combustible y material médico.

A principios de noviembre, la OMS solicitó 31 millones de dólares para financiar un plan de emergencia de hasta seis meses y evitar el deterioro de los servicios hospitalarios.

La situación es especialmente preocupante en Taiz, donde la escasez crítica de combustible afecta al funcionamiento de los servicios de urgencias, por lo que para paliar esa situación, la organización envió unas 14 toneladas de suministros médicos a dos hospitales de referencia de la provincia.

En paralelo, el conflicto ha provocado el desplazamiento de 320.849 personas entre el 1 de agosto y el 7 de noviembre, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Del total, 15.930 abandonaron sus hogares durante la última semana del periodo analizado.

La OMS también alertó de las carencias en la atención a los heridos de guerra: solo cuatro puntos de estabilización de traumatismo cuentan con financiación.

El plan humanitario de respuesta de 90 días, que concluye el 31 de diciembre, cuenta únicamente con un 35 % de financiación, por lo que el organismo reclama recursos adicionales para mantener la asistencia mientras continúa la escalada de violencia.

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