La Comunidad Política Europea debatirá el jueves cómo defender Europa de ataques híbridos

Además, los cerca de 55 jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la novena reunión de este foro, que tendrá lugar en Dublín, hablarán de cómo hacer Europa más competitiva.

Bajo el lema "Europa fuerte, segura y conectada", el encuentro incluirá una sesión plenaria y dos mesas redondas. En una de ellas se abordará el modo de proteger y defender la Europa democrática, en particular frente a la agresión de Rusia y a las campañas híbridas contra las infraestructuras.

El debate tendrá lugar en el contexto del incremento de las amenazas y ciberataques contra infraestructuras y servicios esenciales en Europa. La última campaña de este tipo ocurrió este mismo miércoles, cuando más centenares de centros escolares de Irlanda del Norte y de Italia recibieron amenazas de bomba que la Policía autonómica (PSNI) consideró "falsas", si bien algunas escuelas tuvieron que ser evacuadas.

La segunda mesa redonda de la Comunidad Política Europea abordará cómo construir una Europa competitiva a través de la innovación, de una energía asequible y de un continente mejor conectado.

Está previsto que durante la reunión del jueves se adopten distintas declaraciones, en particular sobre la migración, la lucha contra el narcotráfico y los principios de la seguridad europea.

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Al término de las mesas redondas habrá debates bilaterales y multilaterales.

Fuentes europeas indicaron que en ese contexto se hablará de Ucrania, en un momento de escalada de los ataques, en paralelo a las conversaciones de paz en curso.

La cita tendrá lugar tras la ronda de contactos que representantes de Kiev, Moscú y Washington mantuvieron en Abu Dabi esta semana para buscar una salida pactada a la guerra.

Precisamente el mediador estadounidense Jared Kushner anunció al término que viajará el jueves a Moscú con Steve Witkoff, el otro emisario de la Casa Blanca para negociar el final de la guerra, para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Kushner y Witkoff planean viajar de Moscú a Dublín para informar del resultado de la conversación con Putin al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participará el jueves en la CPE y el viernes en una cumbre europea informal también en la capital irlandesa.

Por último, el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirá como invitado a la reunión de la Comunidad Política Europea como "símbolo de lo cerca que quiere estar Canadá y de la solidez de los lazos existentes, especialmente en los debates sobre seguridad" indicaron fuentes europeas.

La CPE es un foro informal para jefes de Estado o de Gobierno de toda Europa, así como para líderes de las instituciones de la Unión Europea y los secretarios generales de la OTAN, el Consejo de Europa y la OSCE.

El foro se creó en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, con el fin de ofrecer un espacio para el diálogo político donde los líderes puedan abordar cuestiones de interés común.

Desde entonces se celebran dos cumbres al año, alternando entre Estados miembros de la UE y países no pertenecientes a ella. La última cumbre tuvo lugar en Ereván el pasado mes de mayo.

La reunión del jueves y la del viernes se celebrarán en el Centro de Convenciones de Dublín.

Irlanda ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes ante la celebración de ambos eventos.

Está previsto que Suiza acoja la próxima cumbre de la CPE.