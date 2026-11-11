La depresión Charles causa destrozos en Madeira y se dirige a Portugal continental

Según el último balance del Servicio Regional de Protección Civil, correspondiente a las 06:30 hora local (GMT), los equipos de emergencia habían recibido 137 avisos relacionados con el temporal, sin que se hubieran registrado víctimas.

Las autoridades movilizaron 351 efectivos y 144 medios de intervención para responder a los daños ocasionados desde la noche del martes.

Las lluvias han sido especialmente intensas en las zonas montañosas de Madeira, situada frente a la costa noroccidental de África, donde la estación meteorológica de Chão do Areeiro registró acumulaciones de 355 litros por metro cuadrado en doce horas.

En esa misma estación se alcanzaron rachas de viento de 136 kilómetros por hora, mientras que en el aeropuerto de Madeira llegaron a los 126 kilómetros por hora, según los datos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Los municipios más afectados son Santa Cruz, Machico y Funchal, la capital del archipiélago, donde se han producido inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierras, caídas de árboles y daños en las redes eléctricas.

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Un balance anterior de Protección Civil contabilizaba 33 movimientos de tierra, 29 inundaciones y 21 caídas de árboles, además de derrumbamientos de estructuras y cortes de carreteras.

En Funchal, la televisión pública portuguesa RTP informó de que una crecida arrastró varios vehículos en la zona de São Roque.

El comandante adjunto del Servicio Regional de Protección Civil, Rui Faria, aseguró esta madrugada que lo peor del temporal ya había pasado por Madeira, aunque advirtió de que seguirán registrándose lluvias y fuertes vientos durante las próximas horas.

"Podemos decir que lo peor ya ha pasado", afirmó el responsable, quien explicó que la depresión siguió una trayectoria algo más meridional de lo previsto y acabó golpeando la isla con menor intensidad de la inicialmente anunciada.

El temporal también ha provocado importantes alteraciones en los transportes y los servicios públicos.

El Gobierno regional ordenó el cierre de los centros educativos y los servicios públicos no esenciales hasta las 13:00 hora local, mientras que se cancelaron tres escalas de cruceros y las conexiones marítimas entre Madeira y la vecina isla de Porto Santo.

Tras su paso por Madeira, Charles se desplaza hacia Portugal continental, donde las autoridades han declarado la situación de alerta para este miércoles y han ordenado el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en varios distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante la posibilidad de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, que podrían ser superiores en algunas zonas.