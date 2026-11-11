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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:40

La desnutrición crónica infantil en menores de dos años baja al 16,4 % en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 11 nov (EFE).- La desnutrición crónica infantil afecta al 16,4 % de los menores de dos años en Ecuador, 2,9 puntos porcentuales menos que en 2024, cuando alcanzaba el 19,3 %, informó este miércoles la Vicepresidencia del país andino.

Por EFE
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La cifra la dio la vicepresidenta, María José Pinto, durante un evento de una empresa privada en el que se presentó una iniciativa para contribuir a la prevención de la desnutrición crónica infantil, y corresponde a los últimos resultados de una encuesta realizada entre 2025 y 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

De acuerdo a la Vicepresidencia, esta reducción representa aproximadamente 18.000 niños menores de dos años que ya no presentan esta condición, en comparación con la medición anterior.

La prevalencia es mayor en el área rural, con un 20,7 %; mientras que en la zona urbana esa cifra baja a 14,5 %, de acuerdo a los resultados publicados por el Inec.

La desnutrición crónica infantil en menores de cinco años a nivel nacional, en cambio, alcanza el 16,9 %, según la misma fuente.

La Vicepresidencia también informó que el Gobierno subió este 2026 a 473,41 millones de dólares el presupuesto para el combate contra la desnutrición crónica infantil, un 40,8 % de lo que se destinaba en diciembre de 2023, cuando era de 336,19 millones.

El presupuesto está destinado a impulsar acciones en favor de la salud, la nutrición y el desarrollo integral de los niños, pero también para el bienestar de las mujeres durante el embarazo, garantizando acceso a agua segura y servicios de cuidado, señaló la institución.

Pinto preside el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil, una de las funciones delegadas por el presidente, Daniel Noboa, desde 2025, con el objetivo de que coordine la articulación interinstitucional de las políticas y acciones para combatirla.

De acuerdo al Gobierno, la prevención de la desnutrición crónica infantil contribuye a reducir brechas desde los primeros años de vida y a generar mejores condiciones para el aprendizaje, la salud y el bienestar de las nuevas generaciones.

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