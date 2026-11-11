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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 05:00

La huelga general comienza en España con cortes de carreteras y cargas policiales

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Madrid, 11 nov (EFE).- La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España comenzó con cortes de varias carreteras de acceso a las grandes ciudades y cargas policiales contra grupos de trabajadores concentrados a las puertas de centros de trabajo, denunciaron las organizaciones sindicalistas.

Por EFE
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La protesta, que empezó la medianoche pasada, afectó con intensidad diversa a los turnos nocturnos de producción industrial mientras llegaban los primeros incidentes por la intervención policial, según CCOO, convocante de la movilización con UGT, el otro sindicato mayoritario del país.

En Mercamadrid, el principal mercado mayorista de España, se agruparon cerca de 1.000 trabajadores con proclamas a favor de la huelga por la crisis de los elevados precios de la vivienda de alquiler y para reclamar salarios dignos debido a la carestía de la vida.

Según CCOO, las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta a varias personas que informaban de los motivos de la huelga, 13 tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios y una fue detenida.

También en Madrid, al menos ocho manifestantes resultaron heridos en otra carga policial en unas instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes, informó el autodenominado Sindicato de Inquilinas, muñidor de la huelga general para defender el derecho a una vivienda digna y asequible.

También hubo incidentes en otros lugares de España entre agentes de seguridad y trabajadores, según los sindicatos.

Grupos sindicales impidieron el tránsito de vehículos en un par de autovías de entrada a Madrid en plena hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, lo que causa varios kilómetros de retenciones.

En la región de Cataluña (noroeste), los trabajadores cortaron más de treinta carreteras, lo que afecta principalmente a la ciudad de Barcelona.

En un primer comunicado conjunto, los dos sindicatos mayoritarios valoraron el "amplio seguimiento" de la huelga en las primeras horas de actividad.

Según su datos, están en huelga el 90 % de los empleados de puertos, mientras que es "total" en fábricas de algunas marcas de automóviles.

El apoyo llega al 85 % en la industria cárnica, el 82 % en la recogida de basuras y en el 75 % en el sector energético, mientras que el respaldo en el sector sociosanitario es de un 38 % y se garantizan los servicios mínimos, añaden los sindicatos.

Esta huelga ha generado gran polémica, ente otros motivos por convocarse a menos de tres semanas de las elecciones generales, de manera que los empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha la consideran "política".

El Gobierno, formado por una coalición de izquierdas, pide respeto para los trabajadores y varios ministros la apoyan sin ambages.

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