La inteligencia artificial en las aulas: de aprendizaje exprés al temor al atajo cognitivo

Uno de los modelos de aprendizaje más futuristas es el de Alpha School, una red de escuelas privadas que puede costar hasta 75.000 dólares anuales y tiene presencia en varios estados del país, la cual sostiene que sus alumnos pueden duplicar su ritmo académico en solo dos horas diarias frente a una pantalla.

Bianca de la Riva, directora de admisiones de Alpha Miami, explica en una entrevista con EFE cómo estructuran estas jornadas basadas en aplicaciones y la técnica Pomodoro: "Son 25 minutos de enfoque en una materia (...) y después 5 minutos de descanso; luego 25 minutos de enfoque y 15 minutos en el patio".

En las aulas, los alumnos no cuentan con profesores, sino con "guías" que actúan como "entrenadores, 'coaches' o mentores" y se dedican a dar apoyo moral y motivar a los estudiantes, pero sin impartir clases lectivas ni explicar los contenidos de la materia.

"El niño es responsable de aprender la lección por sí mismo en la computadora (...) pero, de ser necesario, tenemos un equipo académico virtual con el cual se conectan", precisa De la Riva.

Sin embargo, una investigación de The New York Times revela que cerca de la mitad de los alumnos de primaria de la red no cumplió los objetivos de duplicar su aprendizaje en matemáticas.

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Jan L. Plass, catedrático y titular de Medios Digitales y Ciencias del Aprendizaje de la Universidad de Nueva York (NYU), muestra su escepticismo: "Tengo curiosidad por saber en qué ensayo controlado aleatorio basan esa cifra de aprender el doble de rápido; eso no existe, son números inventados para márketing".

El experto también avisa del peligro que entraña desplazar la figura del educador: "Enseñar no es solo transmitir un dato, es un proceso integral de socialización de los estudiantes; mi temor es que las escuelas que no puedan contratar a maestros de calidad crean que la IA puede suplirlos".

La UNESCO advierte de que ningún sistema automatizado puede reemplazar la función socializadora, ética y pedagógica del profesorado e insta a los Estados miembros a no dejarse deslumbrar por promesas comerciales de productividad acelerada y a priorizar el diseño de entornos donde el pensamiento independiente siga siendo el núcleo irreemplazable de la experiencia escolar.

Algunos gigantes tecnológicos como Google apuestan por facilitar herramientas de IA en las aulas, como Google Classroom, enfocado a la gestión de tareas de los profesores, o Guided Learning, un asistente que orienta al estudiante.

Brit Mennuti, responsable de producto de Google Classroom, detalló en una mesa redonda a la que acudió EFE que el sistema actúa como un compañero de estudio interactivo que "plantea preguntas reflexivas y abiertas y ofrece desgloses paso a paso en lugar de dar soluciones directas".

Mennuti remarcó que se han incorporado restricciones técnicas estrictas: "Cuando un estudiante inicia una sesión guiada a través de Classroom, no puede desactivar el modo ni abrir una pestaña nueva para eludirlo".

Asimismo, Chris Phillips, vicepresidente y director general de Educación de Google, anunció que la compañía desactivará por defecto el acceso a Gemini (la IA de Google) y al asistente en las cuentas escolares de primaria y secundaria, a menos que los administradores decidan activarlas.

No obstante, la compañía confirmó que aquellas escuelas que decidan vetar por completo estas funciones tampoco dispondrán del buscador tradicional de Google por estar ambos sistemas técnicamente integrados.

Según el centro de investigación Pew Research Center, el 54 % de los adolescentes estadounidenses ya utiliza chatbots para tareas escolares y seis de cada diez aseguran que los estudiantes de sus centros los usan para copiar.

Plass apunta que este nuevo panorama acelera la necesidad de replantear el sistema educativo en general: "Hemos condicionado a los estudiantes a preocuparse únicamente por una buena nota y no por aprender; si ven la IA como el método perfecto para obtenerla, la usarán".

Por su parte, De la Riva señala que su escuela cuenta con diferentes herramientas integradas en los equipos de los alumnos que monitorean sus ojos y el teclado para saber "cuán rápido están escribiendo, cuán rápido están leyendo el material".

Plass advierte de que uno de los grandes problemas es la ausencia de una regulación unificada. Mientras Boston impulsa un proyecto pionero para formar a docentes como "embajadores de IA", los dos mayores distritos escolares de Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, han restringido el acceso de los alumnos a los chatbots.