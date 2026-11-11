La ministra francesa de Alianzas espera continuidad de la política exterior tras Macron

En una entrevista a EFE durante el Foro de París por la Paz, creado precisamente por Macron al comienzo de su primer mandato para promover el multilateralismo, Caroit subrayó que está "muy comprometida" para tratar de que no se cumplan las previsiones de las encuestas que dan como gran favorita para las presidenciales a la jefa de la extrema derecha, Marine Le Pen, y detrás de ella al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Dijo confiar en que haya "una continuidad de nuestra política (exterior) y de nuestra diplomacia", y recordó que en el pasado la alternancia entre gobiernos de izquierdas y de derechas en esa política "se ha mantenido porque forma parte de nuestros fundamentos y de valores que son finalmente bastante transversales".

La llegada de un partido como el de Le Pen, "que quiere cambiar completamente nuestra política internacional, en particular en cuanto a Europa" supondría a su juicio "un shock".

La ministra macronista avisó de que ni la líder de la extrema derecha ni Mélenchon apuestan por el multilateralismo y que la primera considera que las alianzas tradicionales de Francia ya no tienen razón de ser y por eso insistió en su voluntad de evitar que lleguen al poder para que "podamos continuar jugando este rol en las instancias multilaterales".

Avanzó que de aquí a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán a dos vueltas el 18 de abril y el 2 de mayo, su Gobierno tiene intención de "continuar trabajando para reforzar el multilateralismo, para llevar justamente a cabo estas reformas que son necesarias y para seguir trabajando sobre los temas prioritarios, los asuntos globales que hemos llevado en alto en la agenda internacional" durante la presidencia del G7.

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Más allá del caso francés, la ministra constató que hay un movimiento de opinión también en otros países para renacionalizar la política exterior, a su parecer equivocado.

"Hay -dijo- una tentación de diferenciar los problemas que uno tiene a nivel nacional de los problemas internacionales, pero eso es un error porque están íntimamente ligados. El problema del poder adquisitivo en Francia, como en España, como en muchos otros países, está ligado, es dependiente de la situación internacional y en particular de la del estrecho de Ormuz y del precio de la energía".

Por eso apostó por un "trabajo de pedagogía" que ella se esfuerza por hacer para explicar que "lo que pasa a nivel internacional tiene un impacto sobre nuestras vidas a nivel nacional".

Para Caroit, la cuestión de los riesgos que plantean las redes sociales y la inteligencia artificial para el bienestar infantil, en el que se ha implicado personalmente y que ha sido también un tema central de la presidencia francesa del G7 este año, será uno de los hitos que quedarán de esta novena edición del Foro de París por la Paz.

Afirmó que esas tecnologías "tienen muchos efectos positivos y han permitido innovaciones fabulosas, pero también tienen un impacto muy nefasto en los jóvenes y en los niños si no se regulan", e hizo hincapié en que esa regulación debe ser internacional e implicar a los diferentes actores, sean Estados, organizaciones internacionales o la comunidad científica.

Puso el acento en que en el Foro de París por la Paz todas esas partes y actores están "en torno a la misma mesa", y en que más allá de la declaración 'Los niños primero' que están suscribiendo muchos, se ha puesto en marcha una plataforma con "iniciativas concretas" sobre la nutrición, la salud, la protección de la infancia en el mundo real y virtual y la educación.