La OEA señala los desafíos democráticos de la región en reunión de autoridades electorales

"Nos reunimos en un momento en que nuestras democracias enfrentan desafíos importantes. La polarización política, la desconfianza ciudadana, las presiones sobre instituciones electorales y las transformaciones tecnológicas ponen a prueba su capacidad de respuesta", manifestó el funcionario.

Al encuentro, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana, con el apoyo de los Gobiernos de Canadá y de Suiza, asisten representantes de 35 órganos electorales de 25 países que debatirán mañana y el viernes a puerta cerrada cuestiones centrales para garantizar elecciones libres y transparentes en la región.

Entre esos asuntos figuran las condiciones equitativas de competencia, los nuevos riesgos del financiamiento político, incluidos los asociados a los activos digitales; la transparencia y seguridad de la tecnología electoral y el fortalecimiento de la inteligencia estratégica y la resiliencia institucional.

Igualmente debatirán sobre "los actores humanos que influyen en la propagación de la desinformación" y explorarán "herramientas de diálogo, negociación y mediación para prevenir y gestionar los conflictos".

Icaza señaló que las misiones de observación electoral de la OEA le han permitido al organismo interamericano "conocer de primera mano muchas de estas realidades" que se viven en la región, como que tan solo este 2026 han estado con 726 observadores especialistas en 15 procesos electorales de nueve países, a las cuales se sumarán las elecciones locales del próximo 29 de noviembre en Ecuador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestra presencia en elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales, nos ha permitido formular hasta la fecha 405 recomendaciones para fortalecer la integridad de los procesos electorales", dijo.

Icaza añadió que más allá de las particularidades de cada país, las misiones de observación identifican "desafíos compartidos que trascienden la labor de las autoridades electorales y comprometen al conjunto de los actores políticos y sociales".

Por su parte, el presidente de la JCE de República Dominicana, Román Andrés Jáquez, dijo que los participantes en la reunión en Santo Domingo comparten el interés en "garantizar elecciones íntegras y confiables en sociedades que cambian con gran rapidez".

"Nuestra región aprendió que la celebración periódica de elecciones por sí sola no asegura que la voluntad popular se exprese con libertad y sea respetada", expresó Jáquez, quien subrayó la importancia de que la ciudadanía confíe en sus procesos electorales y en quienes los organizan.

Según el jefe de la autoridad electoral dominicana, un factor que requiere atención especial en estos procesos es la inteligencia artificial (IA) porque así como puede servir para mejorar los servicios al ciudadano, "también facilita la creación y difusión de contenidos manipulados capaces de confundir al electorado".

"Que una elección haya transcurrido satisfactoriamente ayer, no garantiza que mañana ocurra lo mismo. Las circunstancias políticas cambian, las condiciones electorales evolucionan y la tecnología plantea nuevos desafíos. No podemos confundir la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial con la generación de confianza", agregó.

En este encuentro participa el presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití, Peterson Pierre-Louis, que tiene a su cargo la organización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas que han sido aplazadas varias veces por la violencia en la nación caribeña.

"El Consejo Electoral Provisional reafirma su compromiso de conducir el proceso electoral de manera inclusiva, imparcial, transparente y responsable, respetando los principios de independencia e integridad, así como el derecho de cada ciudadano y ciudadana a participar en la vida democrática del país", indicó ese organismo.

Las elecciones haitianas estaban previstas para el próximo 13 de diciembre, pero debido a la violencia y la inestabilidad institucional del país, fueron postergadas una vez más, para el 18 de julio de 2027.