ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:35

La ONU destaca el apoyo en Cuba a más de un millón de personas en medio de la crisis

Imagen sin descripción

La Habana, 11 nov (EFE). - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó este miércoles que su ayuda en Cuba llega a más de un millón de personas en temas como "la seguridad alimentaria, el agua potable y la salud", en el actual contexto de crisis energética, económica y humanitaria que vive la isla.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Las Naciones Unidas en Cuba están apoyando en este momento tan difícil para el país a las necesidades en temas como la seguridad alimentaria, el agua potable, la salud. Más de un millón de personas se están beneficiando de este apoyo cotidiano", señaló el coordinador residente del Sistema de ONU en la isla, Pablo Ruiz, en un video compartido este miércoles en la red social X.

De acuerdo con datos recientes de la organización, hasta septiembre se había logrado movilizar recursos y respaldar acciones en beneficio de 1.7 millones de habitantes del país caribeño, de una población meta de dos millones de personas contempladas en su Plan de Acción.

El Plan de Acción de la ONU para proporcionar asistencia vital fue presentado en marzo pasado, y ya ha recibido unos 47.6 millones de dólares, de los 94 millones previstos.

Las diferentes agencias de Naciones Unidas han llegado a unos 46 municipios del país caribeño, en medio de crisis energética y tras eventos climáticos extremos como el huracán Melissa, que azotó Cuba en octubre de 2025.

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unas 341.648 personas han sido beneficiadas en todos los municipios de las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo -las más afectadas por Melissa- con la entrega de 6.415 módulos de techo y 20.548 colchones; y otros insumos como lámparas recargables y equipos para laboratorios médicos.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó la pasada semana siete equipos de bombeo de agua al municipio de Manzanillo, en la provincia oriental de Granma, que beneficiarán a más de 100.000 habitantes, en medio de la grave crisis para brindar este servicio vital en el país y que mantiene afectados a más de 2.4 millones de cubanos.

Cuba atraviesa desde 2020 una profunda crisis económica, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, agravada por la gestión del Gobierno y por el bloqueo petrolero que EE.UU. impuso en enero, que expertos de la ONU consideran contrario al derecho internacional.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar