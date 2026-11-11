La ONU destaca el apoyo en Cuba a más de un millón de personas en medio de la crisis

"Las Naciones Unidas en Cuba están apoyando en este momento tan difícil para el país a las necesidades en temas como la seguridad alimentaria, el agua potable, la salud. Más de un millón de personas se están beneficiando de este apoyo cotidiano", señaló el coordinador residente del Sistema de ONU en la isla, Pablo Ruiz, en un video compartido este miércoles en la red social X.

De acuerdo con datos recientes de la organización, hasta septiembre se había logrado movilizar recursos y respaldar acciones en beneficio de 1.7 millones de habitantes del país caribeño, de una población meta de dos millones de personas contempladas en su Plan de Acción.

El Plan de Acción de la ONU para proporcionar asistencia vital fue presentado en marzo pasado, y ya ha recibido unos 47.6 millones de dólares, de los 94 millones previstos.

Las diferentes agencias de Naciones Unidas han llegado a unos 46 municipios del país caribeño, en medio de crisis energética y tras eventos climáticos extremos como el huracán Melissa, que azotó Cuba en octubre de 2025.

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unas 341.648 personas han sido beneficiadas en todos los municipios de las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo -las más afectadas por Melissa- con la entrega de 6.415 módulos de techo y 20.548 colchones; y otros insumos como lámparas recargables y equipos para laboratorios médicos.

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Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó la pasada semana siete equipos de bombeo de agua al municipio de Manzanillo, en la provincia oriental de Granma, que beneficiarán a más de 100.000 habitantes, en medio de la grave crisis para brindar este servicio vital en el país y que mantiene afectados a más de 2.4 millones de cubanos.

Cuba atraviesa desde 2020 una profunda crisis económica, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, agravada por la gestión del Gobierno y por el bloqueo petrolero que EE.UU. impuso en enero, que expertos de la ONU consideran contrario al derecho internacional.