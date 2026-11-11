ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:25

La ONU reconoce los límites de la plataforma continental mexicana en el golfo de México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- México obtuvo el respaldo de una comisión de Naciones Unidas para establecer los límites exteriores de su plataforma continental extendida en el golfo de México, lo que le permitirá ejercer derechos exclusivos de exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y subsuelo marinos, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Cancillería señaló en un comunicado que la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU publicó las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), que aceptan los límites propuestos por México en el denominado Polígono Oriental del golfo de México.

Este reconocimiento proporciona, según el ministerio, "plena certeza jurídica" sobre los límites exteriores de la plataforma continental mexicana, en una región marítima que comparte con Estados Unidos y Cuba.

La decisión no implica una ampliación del mar territorial mexicano, sino el reconocimiento de derechos sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marinos, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Este tratado internacional permite a los Estados costeros establecer una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) cuando se cumplen determinadas condiciones geológicas y jurídicas.

El proceso se remonta a diciembre de 2011, cuando México presentó ante la comisión de la ONU su propuesta para delimitar la plataforma continental extendida en el Polígono Oriental.

En junio de 2025, el Gobierno mexicano actualizó la documentación técnica y jurídica, tomando en consideración los acuerdos de delimitación marítima suscritos con Estados Unidos y Cuba en 2017.

Posteriormente, en octubre de 2025, una delegación mexicana presentó información complementaria ante la comisión en Nueva York, como parte del procedimiento de evaluación internacional.

La comisión aprobó las recomendaciones sobre la propuesta mexicana el 16 de julio de 2026, y su publicación permitirá avanzar en la formalización de los límites exteriores.

La SRE precisó que estos límites respetan las delimitaciones marítimas previamente negociadas con Estados Unidos y Cusba, por lo que no modifican las fronteras acordadas entre los tres países.

Como siguiente paso, México depositará ante el secretario general de la ONU las cartas y los datos geodésicos que describen los límites definitivos de su plataforma continental, para su publicación internacional.

La Cancillería destacó que el resultado es producto del trabajo conjunto de instituciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Servicio Geológico Mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar