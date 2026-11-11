La 'OTAN rusa' priva a Armenia de su derecho a voto

"Debido a que Armenia no ha cumplido con sus obligaciones durante varios años y en virtud de los estatutos de la organización, se propuso y se decidió privar a Armenia de su derecho a voto, así como del derecho a nombrar a sus representantes para altos cargos en la OTSC", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Péskov, al comentar los resultados de una cumbre de la alianza en Moscú.

La respectiva decisión fue incluida en la declaración final al término de la reunión en Moscú.

El secretario general de la OTSC, Taalatbek Masadikov, precisó, por su parte, que la expulsión de Armenia del bloque no estaba sobre la mesa durante la cumbre moscovita.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ya adelantó la víspera que los miembros de la OTSC no tenían planes de expulsar a Armenia, pero sí iban a abordar otras medidas sancionatorias contra Ereván por el incumplimiento de las contribuciones anuales.

"Ereván lleva más de dos años sin pagar sus cuotas, lo que plantea la cuestión de aplicar a la República de Armenia las disposiciones del artículo 25 de la Carta de la OTSC", dijo Lavrov, quien precisó que se trata de la "privación del derecho a voto" y de la posibilidad de nominar candidatos para cargos de responsabilidad.

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El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, quien tiene intención de solicitar oficialmente el ingreso de su país en la Unión Europea, aseguró hace dos meses que no ve con malos ojos la exclusión de Armenia de la OTSC.

"Puedo decir con claridad que no tenemos previsto incrementar nuestra actividad en la OTSC. También sé que en la OTSC se debate la exclusión de Armenia. Estaré muy satisfecho si la organización excluye a Armenia", afirmó el líder armenio.

Añadió que esto liberaría a Ereván del dilema sobre su futuro en la organización. De hecho, este miércoles, cuando los líderes de otros cinco miembros de la alianza - Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán- estaban reunidos en Moscú, Pashinián asistió en Turquía, otrora el principal enemigo de Armenia, a las actividades de la COP31.

Ereván congeló su participación en la OTSC en febrero de 2024 tras denunciar en 2021 y 2022 incursiones de tropas azerbaiyanas en su territorio.

Entonces, Armenia pidió a la alianza militar activar los mecanismos de reacción en casos de crisis, pero no recibió una respuesta de la OTSC.