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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:35

La presidenta de Costa Rica advierte de una posible demanda a un diario y a un periodista

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San José, 11 nov (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, advirtió este miércoles que está considerando interponer una demanda contra el diario La Nación y uno de sus periodistas, por una serie de reportajes sobre la compra de un lote de ambulancias otorgado a un consorcio con supuestos vínculos con su campaña electoral.

Por EFE
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"He estado pensando seriamente en demandar al periodista que ha sacado esos artículos y le voy a decir por qué: Porque con mi honor no se vacila. Lo más sagrado que tengo es mi reputación y mi rectitud como presidente de la República y la bajeza que ha hecho el periódico La Nación para mí es imperdonable", declaró Fernández.

Fernández, quien llamó "panfleto" y "canalla" al diario y "barbaridades" a sus publicaciones, dijo durante su conferencia de prensa semanal que el medio de comunicación puede darse por "advertido": "No le pienso permitir que pretenda ensuciar el nombre de esta presidenta".

La Presidencia publicó en sus redes sociales el vídeo con las declaraciones de la mandataria con el título 'Así le respondió la presidente de la República al panfleto La Nación'.

La Nación, uno de los principales medios de comunicación del país, ha publicado en los últimos días una serie de reportajes sobre la compra de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos, por 13,8 millones de dólares, a un consorcio en el que participan dos personas que habrían aportado dinero para la campaña electoral de Fernández.

Según el diario, el Cuerpo de Bomberos, adscrito al estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), cursó invitación a un solo ofertante en un procedimiento que catalogó de urgencia basándose aparentemente en una instrucción presidencial.

"No tengo por qué saber ni enterarme de qué mecanismos, cómo lo compra, a quién lo compra y cuándo lo compra", dijo la mandataria al afirmar que el INS es una institución autónoma que se rige bajo las leyes de contratación pública.

El Gobierno de Fernández y el de su antecesor y mentor Rodrigo Chaves (2022-2026), quien en la actualidad ejerce como ministro de la Presidencia y de Hacienda, han tenido constantes roces con la prensa crítica de su gestión, a la que suelen calificar de "canalla".

Durante el mandato de Chaves, Costa Rica cayó del puesto 8 en 2022 al 38 en 2026, en la clasificación de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras.

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