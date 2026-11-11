La presunta espía del caso Nvidia, vinculada a un gestor financiero sancionado por Pekín

La investigación identifica a Huang, también conocida como Huang Le, como antigua subdirectora general y miembro del comité de inversiones de Shanghai Hexi Investment Management, a la que se incorporó en noviembre de 2015 tras trabajar en HSBC y CITIC Securities.

El diario chino señala asimismo, citando a personas conocedoras de su trayectoria, que Huang y Kang estaban casados, aunque no se ha aportado documentación pública que confirme ese vínculo.

Kang, de 51 años, fundó Hexi en 2010, según una lista histórica de la Asociación de Gestión de Activos de China (AMAC) examinada este lunes por EFE, que también identifica a una ejecutiva llamada Huang Le como directora de la gestora.

En 2018, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) multó a Hexi con 17,7 millones de yuanes (unos 2,5 millones de dólares) y a Kang con 400.000 yuanes (unos 60.000 dólares) por irregularidades en la declaración de participaciones bursátiles en Huiqiu Technology.

Los hechos sancionados se remontaban a 2014 y 2015, antes de la incorporación de Huang a la dirección de la firma.

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El regulador volvió a multar a Kang en 2025, con 2,5 millones de yuanes (unos 375.000 dólares), por ocultar vínculos con otros inversores y su influencia efectiva sobre la cotizada Hollyland.

El portal económico sostiene además que la Policía de Shanghái adoptó "medidas coercitivas penales" contra Kang a comienzos de 2026 por sospechas de manipulación bursátil, sin que se haya podido confirmar independientemente el estado actual del procedimiento.

Las sanciones conocidas no atribuyen responsabilidad personal a Alice Huang por esas infracciones.

La investigación también documenta conexiones entre Hexi y Zhejiang Century Huatong, una compañía china de videojuegos que posteriormente amplió su actividad a los centros de datos.

Huang participó asimismo en operaciones vinculadas a 7Road, empresa de videojuegos que en 2019 acordó adquirir doce compañías por unos 1.000 millones de yuanes (unos 150 millones de dólares) mediante una estructura societaria en la que figuraba la empresaria.

Posteriormente, 7Road International pasó a denominarse Megaspeed International, firma singapurense dedicada a servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA) en cuya dirección entró Huang en marzo de 2023.

Megaspeed, reconocida por Nvidia como socio de servicios en la nube, quedó bajo escrutinio por sospechas de facilitar a clientes chinos acceso a chips avanzados sujetos a restricciones estadounidenses.

En un aviso publicado en su web, Megaspeed denunció informaciones "engañosas" e "insinuaciones incorrectas" sobre supuestas transferencias ilícitas de chips y aseguró que inspecciones de Nvidia y organismos estadounidenses y malasios no encontraron indicios de irregularidades.

La firma no descartó acciones legales, mientras EFE ha contactado con autoridades de Singapur y Malasia sin obtener respuesta hasta el momento.

Por su parte, el embajador estadounidense en China, David Perdue, declaró este miércoles a Bloomberg en Shanghái que el caso Nvidia recuerda la necesidad de "mantenerse vigilantes" y subrayó que "la seguridad económica es seguridad nacional".

La polémica estalló después de que The New York Times vinculara a Huang con los servicios de inteligencia chinos y con una presunta relación extramatrimonial con Jensen Huang, quien reconoció una infidelidad sin identificar públicamente a la mujer.

Nvidia encargó una investigación independiente sobre la presunta operación de inteligencia extranjera, mientras Pekín rechaza las acusaciones de espionaje, que califica de "pura invención y una calumnia".