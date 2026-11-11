La RD del Congo supera la barrera de los 11.000 casos de ébola, incluidos 5.387 muertos

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 9 de noviembre, se han registrado un total de 11.042 infecciones.

El brote presenta actualmente una tasa de letalidad del 48,8 %, precisó el INSP.

Además, un total de 2.990 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y otros 651 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La tasa de seguimiento de contactos se sitúa en el 79,7 %, señalaron las autoridades sanitarias.

Las provincias orientales de Ituri (epicentro) y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país, con el 57,7 % y el 32,7 % de los nuevos casos registrados el 9 de noviembre, respectivamente.

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La epidemia afecta a 67 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, el brote golpea a Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

Este brote es la decimoséptima epidemia de ébola que sacude a la a la RDC y se ha convertido en la segunda más mortífera de la enfermedad en historia a nivel global, aunque todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La epidemia se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluyendo dos muertos) y Nigeria (uno).

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman cuatro personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno), Alemania (dos) y Reino Unido (uno).

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.