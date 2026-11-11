La RDC promulga una polémica ley de referéndum que permitiría cambiar la Constitución

Según informó la pasada noche la Radio-Televisión Nacional Congoleña (RTNC), la ley fue promulgada este lunes después de ser aprobada este octubre por la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) y el Senado (Cámara Alta).

Este texto define el marco jurídico para la organización de referéndums en el país y, en particular, amplía las posibilidades de recurrir a esas consultas al contemplar que el pueblo pueda ser llamado a pronunciarse sobre un proyecto de nueva Constitución o sobre la modificación de determinadas disposiciones constitucionales vigentes, cuando las circunstancias así lo requieran.

La nueva norma también especifica las distintas vías para iniciar una consulta popular, cuya iniciativa puede provenir del presidente, del Gobierno, de la mitad de los miembros de cada una de las dos cámaras del Parlamento, o bien de ciudadanos mediante una petición que cumpla con los criterios establecidos por la legislación vigente.

Mientras que sus partidarios la presentan como un instrumento para fortalecer la democracia participativa, la oposición y grupos de la sociedad civil consideran la ley un intento de prolongar el mandato presidencial más allá del límite constitucional de dos periodos.

El Tribunal Constitucional validó la norma el pasado julio, un fallo contra el que cientos de personas protestaron en las ciudades orientales de Goma (capital de la provincia de Kivu del Norte) y de Bukavu (capital de la provincia de Kivu del Sur), controladas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes portaron pancartas que denunciaban un posible plan para modificar la Constitución y hacer posible que Tshisekedi aspire a un tercer mandato no permitido por la carta magna actual.

Estos temores llegan después de que el propio presidente declarase en mayo pasado que estaba abierto a buscar un tercer mandato en las elecciones generales de 2028.

"Yo no he pedido el tercer mandato, pero les digo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", aseguró entonces Tshisekedi, en el poder desde 2019 tras ganar las elecciones de 2018, criticadas por la oposición y la comunidad internacional.

El presidente, sin embargo, aseguró que "si hay que introducir algún cambio o revisión (en la Constitución), nunca se hará sin consultar a la población mediante referéndum".

En los últimos años, el país se ha visto inmerso en un debate para impulsar una posible reforma constitucional, algo criticado por la oposición, la Iglesia católica y organizaciones de la sociedad civil.

Según la ley congoleña, una revisión constitucional requiere la celebración de un referéndum convocado por el presidente o la aprobación de una ley con una mayoría de tres quintos en el Parlamento.