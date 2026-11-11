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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 19:25

La represa Yacyretá descarta haber depositado fondos en el intervenido Ueno bank

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Asunción, 11 nov (EFE).- La represa de Yacyretá, cuya administración comparten Paraguay y Argentina, descartó este miércoles haber sido cliente o realizado operaciones financieras con el intervenido Ueno Bank, e indicó que un fondo creado por sus trabajadores sí invirtió unos 10 millones de dólares en la entidad.

Por EFE
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En un comunicado, la hidroeléctrica aseguró que su patrimonio institucional "no se encuentra comprometido en el proceso de resolución de dicha entidad bancaria".

Además, detalló que los fondos afectados "pertenecen exclusivamente al patrimonio autónomo del Fideicomiso de Administración de Fondos del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)", del lado paraguayo, constituido en un banco local.

En concreto, señaló que ese sistema "es de adhesión voluntaria y no constituye una caja de jubilaciones", sino que reúne aportes "destinados a complementar los beneficios jubilatorios de sus adherentes".

"Estos aportes conforman, con carácter irrevocable, un patrimonio autónomo, separado de los ingresos y del patrimonio operativo de la EBY, sin afectar sus obligaciones financieras institucionales", insiste la nota.

Ueno bank fue intervenido por el Banco Central de Paraguay (BCP) el 3 de noviembre pasado, lo que dejó congelados los recursos de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus cuentas, y cerca de 800 millones de dólares de entidades públicas, entre ellos, recursos de cinco cajas previsionales.

La intervención desembocó en una crisis política que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece en prisión preventiva acusado de tener vínculos con Ueno.

En ese sentido, Yacyretá aseguró que un equipo jurídico se encargará de "impulsar inmediatamente todas las acciones legales necesarias para procurar la recuperación total del capital invertido y de los intereses" generados.

En Ueno bank también quedaron retenidos unos 516 millones de dólares del Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS), encargado de la salud y el sistema de pensiones, y otros 183 millones de dólares de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida entre Paraguay y Brasil.

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