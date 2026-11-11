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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:10

La UE apoya la meta del 35 % de electrificación en 2035 y que la transición sea global

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Antalya (Turquía), 11 nov (EFE).- Europa debe cumplir con el objetivo de que el 35 % de la energía utilizada en 2035 sea eléctrica, aseguró este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su intervención ante el plenario de la cumbre del clima COP31.

Por EFE
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"El mundo ha entrado en la época de la electricidad. Apoyo el compromiso de un 35 % de electrificación global en 2035 y exhorto a los demás a hacer lo mismo", dijo von der Leyen durante la ronda de discursos en la cumbre de líderes que se celebra en Antalya, en el sur de Turquía.

"Está al alcance de la mano: más del 70 % de nuestra electricidad (en la UE) ya viene de fuentes limpias", aseguró von der Leyen, quien dijo que "Europa debe hacer aún más y lo hará".

"Cumpliremos nuestros compromisos. Estamos en vías de reducir nuestras emisiones en un 90 % hasta 2040 y seremos el primer continente neutral respecto al clima en 2050", prometió Von der Leyen.

La líder comunitaria planteó que la transición energética "solo puede tener éxito si tiene éxito en el mundo entero", y afirmó que Europa ha dedicado 32.000 millones de euros a apoyar a países en vías de desarrollo y que "ayuda a sus socios a construir economías limpias.

"Va en nuestro interés mutuo", reconoció.

"Ha sido el verano de la verdad, con inundaciones en Nepal, sequías en Sudán y una de las peores épocas de incendios en Europa que se hayan registrado, y con la crisis de Ormuz afectando a los mercados de energía", recordó von der Leyen, en referencia al problema de suministro de petróleo por esa vía debido a la guerra en Irán.

Además, reconoció que el último informe de Naciones Unidas muestra que parece inevitable que se supere el límite de un calentamiento del planeta de 1,5º C a finales del siglo en comparación a la era preindustrial, pero insistió en que "toda fracción de grado por encima es importante".

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