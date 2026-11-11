La UE y Nigeria firman su primer acuerdo para agilizar el retorno de migrantes

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, y la ministra de Asuntos Exteriores de Nigeria, Bianca Odumegwu-Ojukwu, escenificaron la rúbrica del acuerdo esta semana durante la visita del representante comunitario a Abuja (centro de Nigeria), donde mantuvo reuniones con representantes del Gobierno y "partes interesadas nacionales para debatir sobre la gestión de la migración, incluidos el retorno y la readmisión".

El acuerdo supone un gran éxito para la política migratoria de la UE, según precisaron fuentes comunitarias a EFE, que explicaron que Nigeria ha sido uno de los principales países de origen en migración irregular, por lo que era necesaria la cooperación del país africano para llevar a cabo los retornos.

El acuerdo establecerá procedimientos rápidos y eficaces para identificar y repatriar a aquellas personas que no tengan derecho legal a permanecer en Nigeria ni en ningún Estado miembro de la UE.

"Nigeria es un socio clave para Europa, y nuestros lazos se fortalecen cada vez más. Juntos estamos convirtiendo el diálogo en acción: más seguridad, una mejor gestión de la migración, uniendo fuerzas para obtener resultados", dijo Brunner en un comunicado.

Ahora, el acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y, posteriormente, ratificado por el Consejo de la UE -los países-, tras lo cual entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la notificación de su ratificación por ambas partes.

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La UE tiene acuerdos de readmisión y acuerdos sobre retorno y readmisión con 24 países.