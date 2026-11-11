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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 18:30

La ventaja de los demócratas en Misisipi supera los 4.000 votos con el 99 % escrutado

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Washington, 11 nov (EFE).- La ventaja del demócrata Scott Colom en las elecciones al Senado por Misisipi, un histórico bastión republicano, se amplió este miércoles a más de 4.000 votos, con el 99 % escrutado y más de una semana después de los comicios, aunque los medios mantienen la cautela y aún no proyectan un ganador.

Por EFE
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A las 15.00 hora local de Misisipi (21.00 GMT), Colom encabezaba el recuento con 471.757 votos (49,2 %), frente a los 467.353 (48,7 %) de la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, con lo que la diferencia entre ambos alcanzaba los 4.404 sufragios.

El escrutinio se ha prolongado por el estrecho margen entre los candidatos y porque el plazo para recibir votos no concluyó hasta este martes.

Una victoria de Colom ampliaría a 55 escaños la mayoría que los demócratas conquistaron en el Senado en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, frente a los 44 de los republicanos.

Su triunfo marcaría un hito en un estado que no elige a un senador demócrata desde 1982 y en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ganó por 22 puntos en 2024.

Además, Colom se convertiría en el primer senador afroamericano por Misisipi en 145 años, desde que Blanche K. Bruce dejó el cargo en 1881.

La otra contienda por el Senado que sigue sin resolverse es la de Alaska, donde la demócrata Mary Peltola aventaja por un estrecho margen al senador republicano Dan Sullivan, que aspira a la reelección.

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