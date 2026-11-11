La visita de León XIV a Argentina en diez frases

En sus intervenciones ante autoridades políticas, representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y multitudes de fieles, el pontífice retomó algunos de los principios centrales de la Doctrina Social de la Iglesia y reivindicó el legado de su antecesor, Francisco.

Estas son algunas de las frases que dejó al pueblo argentino:

1. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". (Encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, y autoridades en el Palacio Libertad, 8 de noviembre de 2026).

2. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino". (Encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, y autoridades en el Palacio Libertad, 8 de noviembre).

3. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales". (Visita al Cottolengo Don Orione, 9 de noviembre).

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4. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad". (Encuentro con sindicatos y empresarios en la Universidad Católica Argentina, 9 de noviembre).

5. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común". (Encuentro con sindicatos y empresarios en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires -UCA-, en Buenos Aires, 9 de noviembre).

6. “El 'cultivar' y 'cuidar' implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles, y tomando en cuenta la responsabilidad hacia las generaciones futuras.” (Encuentro con sindicatos y empresarios en la UCA, 9 de noviembre).

7. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”. (Encuentro con sindicatos y empresarios en la UCA, 9 de noviembre).

8. "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta; también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna". (Encuentro con sacerdotes y religiosos en Córdoba, 10 de noviembre).

9. "Ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado". (Encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, 10 de noviembre)

10. "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera, que los pueblos del norte con sus cerros y valles; del sur, con sus imponentes glaciares; del este, con sus ríos y selvas; y del oeste, con sus cordilleras majestuosas, den gloria al señor por tantos dones recibidos". (Misa ante la Basílica de Nuestra Señora de Luján, 11 de noviembre de 2026).