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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:30

La Xunta reafirma su apoyo a los gallegos de la diáspora

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Río de Janeiro, 11 nov (EFE).- El presidente de la Xunta (Gobierno de la región española de Galicia), Alfonso Rueda, afirmó este miércoles en Río de Janeiro que su Ejecutivo seguirá ofreciendo apoyo a los gallegos de la diáspora que deciden regresar a su región y también a los que opten por permanecer en el exterior.

Por EFE
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"Galicia está ahora en condiciones de pagar su deuda histórica con los que tuvieron que salir por falta de oportunidades y darle a sus descendientes todo lo que no tuvieron", aseguró Rueda ante representantes de comunidades gallegas de varios países del mundo.

La promesa se realizó en la ceremonia de apertura en esta ciudad brasileña del XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, el órgano que reúne cada tres años a los representantes de la colectividad gallega en el exterior.

Rueda, en su calidad de presidente del Consejo, afirmó que decidió acudir a Río en un viaje de dos días para poder detallar las ayudas que Galicia (noroeste de España) ofrece a los descendientes de los miles de gallegos que abandonaron su tierra por falta de oportunidades.

Agregó que la llamada Estrategia Galicia Regresa, un programa para apoyar a quienes retornan, no solo es una forma de ayudar a los emigrantes y sus descendientes cuando regresen sino también de incentivar el desarrollo de Galicia.

"Necesitamos de una renovación, de sangre nueva, de gallegos que regresen a las tierras de sus ancestros", aseguró.

Agregó que este programa, que ofrece ayudas económicas, cursos de capacitación y apoyo a la creación de empresas, permitió que la población de Galicia aumentara en los últimos años a diferencia de lo que ocurre en otras regiones de España.

"Estamos recibiendo personas mejor formadas y nuevos trabajadores", dijo.

Según estadísticas de la Xunta, la estrategia de apoyo al retorno permitió que cerca de 58.000 gallegos o sus descendientes se establecieran en Galicia entre 2018 y 2025, mediante ayudas a unas 7.500 familias procedentes de más de 60 países.

Ese movimiento permitió que Galicia ganara más de 140.000 habitantes gracias al saldo migratorio positivo registrado en el período y que dejara atrás la tendencia histórica de una región fuente de emigración.

Rueda dijo que, pese al éxito de este programa, la Xunta no olvidará a los gallegos que decidan permanecer en los países en que se establecieron y que seguirá ofreciéndo ayuda a las cientos de entidades que amparan a los gallegos más necesitados en el exterior.

"Queremos que sepan que siempre apoyaremos a los gallegos en el exterior que lo están pasando mal y que reciben poca ayuda y que estamos aquí precisamente para agradecer y ofrecerles respaldo a todos esos centros", dijo.

La reunión del pleno del Consejo de Comunidades Gallegas en Río de Janeiro constituye la cuarta en que este organismo se cita fuera de Galicia, tras las citas celebradas en Buenos Aires (2003), Montevideo (2009) y La Habana (2016).

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