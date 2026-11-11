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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 20:55

Latinoamérica alerta de una creciente dependencia del acero importado ante presión china

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- La industria siderúrgica latinoamericana advirtió este miércoles que las importaciones representan más de cuatro (43 %) de cada 10 toneladas de acero consumidas en la región, en un escenario de creciente competencia internacional que amenaza su producción, especialmente por China, y exige mayores medidas de defensa comercial.

Por EFE
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En tanto, la industria regional, que busca informarse en un bloque competitivo frente a Asia y Estados Unidos, proyecta inversiones por 13.624 millones de dólares para los próximos cinco años, informó la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).

Durante el Alacero Summit 2026, celebrado en Ciudad de México, la organización estimó que la región importará 33,7 millones de toneladas de productos siderúrgicos este año, frente a 33,4 millones de 2025, cuando las compras externas representaron el 43,3 % del consumo.

El consumo de acero laminado alcanzaría 78,4 millones de toneladas en 2026, un crecimiento del 1,7 % anual, mientras la producción regional de acero crudo se recuperaría hasta 57,7 millones de toneladas y la de laminados a 52,9 millones.

Pese a la mejoría frente a 2025, la producción de acero crudo continuaría por debajo de los 67,6 millones de toneladas registrados en 2011, reflejo de un deterioro industrial de largo plazo.

Alacero situó a China en el centro de este desequilibrio: le atribuyó 320 millones de toneladas del exceso mundial de capacidad siderúrgica de 640 millones en 2025, con base en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según la OCDE, ese exceso mundial podría llegar a 745 millones de toneladas en 2028.

La asociación también sostuvo que los subsidios a las siderúrgicas chinas son quince veces superiores a los de las economías de la OCDE.

La asociación precisó que la industria invirtió 22.014 millones de dólares en los últimos cinco años y prevé otros 13.624 millones para los siguientes cinco, hasta sumar 35.638 millones de dólares en una década.

Estas inversiones coinciden con perspectivas dispares en el consumo de 2026: Alacero prevé que aumente un 4 % en México y un 6,2 % en Colombia, pero que retroceda un 2,7 % en Brasil, el mayor consumidor de acero de la región.

El presidente de Alacero, Máximo Vedoya, advirtió que las barreras estadounidenses también afectan las cadenas siderúrgicas latinoamericanas.

Además, representantes del sector estimaron en conferencia de prensa que las exportaciones de acero de México y Brasil hacia Estados Unidos cayeron entre un 35 % y un 40 % durante los últimos 18 meses.

Los industriales también pidieron aplicar medidas no solo a las importaciones directas de acero, sino también a productos terminados que incorporan metal extranjero, como automóviles, maquinaria y electrodomésticos, para impulsar la producción y el empleo regionales.

“La industria siderúrgica debe ser considerada como la industria estratégico”, Salvador Quesada, director general de la Cámara mexicana de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

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