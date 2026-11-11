Le Monde y Ouest France condenan la prohibición de entrada a Rusia de dos periodistas

En un mensaje publicado en su página web este miércoles, horas después del anuncio del Ministerio ruso de Exteriores, Le Monde mostró "todo" su apoyo a su periodista Ariane Chemin.

Insistió en que Chemin "no ha hecho más que su trabajo de periodista independiente investigando y publicando informaciones verificadas sobre las actividades de propagandista del régimen de Vladímir Putin, realizadas por Xenia Fiódorova en medios franceses del grupo Bolloré e investigando sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania".

Le Monde recordó que a comienzos de 2025, Rusia ya había expulsado a su entonces corresponsal en Moscú, Benjamin Quénelle, una decisión "inédita desde 1957" y que constituía "un nuevo obstáculo a la libertad de informar sobre ese país".

En una línea similar, Ouest France criticó la prohibición impuesta a su colaborador Paul Gogo, al que como a Chemin se le impide entrar en Rusia, porque "constituye un ataque a la libertad de prensa y de información".

Gogo es un periodista independiente que trabaja para diferentes medios franceses y belgas para los que fue corresponsal en Rusia durante diez años hasta que dejó el país hace unos meses.

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De hecho, en marzo explicó que lo hacía ante la amenaza de acabar en prisión, que consideraba "una realidad" que había que tomar en serio.

El pasado 14 de octubre contó a Ouest France que las autoridades rusas no habían renovado su visado y denunció que durante su estancia "las cosas no hicieron más que empeorar del primer al último día".

Rusia también precisó este miércoles que impedía la entrada en su territorio a los diputados Arthur Delaporte y Sacha Houlié, al igual que a los dos periodistas "como respuesta a ciertas acciones" contra Fiódorova.

En julio, las autoridades francesas habían decidido la expulsión de esta periodista, que en su momento fue la responsable de la edición en Francia de la cadena rusa de televisión RT, y que en los últimos meses aparecía con mucha frecuencia en los medios del magnate Vincent Bolloré, conocido por su orientación de extrema derecha.