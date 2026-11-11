ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 15:00

Le Monde y Ouest France condenan la prohibición de entrada a Rusia de dos periodistas

Imagen sin descripción

París, 11 nov (EFE).- Los periódicos franceses Le Monde y Ouest France condenaron la decisión comunicada por las autoridades rusas de prohibir la entrada a dos de sus periodistas, al igual que a dos diputados, en respuesta a la expulsión de Francia de la periodista rusa Xenia Fiódorova, acusada de ser propagandista del Kremlin.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un mensaje publicado en su página web este miércoles, horas después del anuncio del Ministerio ruso de Exteriores, Le Monde mostró "todo" su apoyo a su periodista Ariane Chemin.

Insistió en que Chemin "no ha hecho más que su trabajo de periodista independiente investigando y publicando informaciones verificadas sobre las actividades de propagandista del régimen de Vladímir Putin, realizadas por Xenia Fiódorova en medios franceses del grupo Bolloré e investigando sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania".

Le Monde recordó que a comienzos de 2025, Rusia ya había expulsado a su entonces corresponsal en Moscú, Benjamin Quénelle, una decisión "inédita desde 1957" y que constituía "un nuevo obstáculo a la libertad de informar sobre ese país".

En una línea similar, Ouest France criticó la prohibición impuesta a su colaborador Paul Gogo, al que como a Chemin se le impide entrar en Rusia, porque "constituye un ataque a la libertad de prensa y de información".

Gogo es un periodista independiente que trabaja para diferentes medios franceses y belgas para los que fue corresponsal en Rusia durante diez años hasta que dejó el país hace unos meses.

De hecho, en marzo explicó que lo hacía ante la amenaza de acabar en prisión, que consideraba "una realidad" que había que tomar en serio.

El pasado 14 de octubre contó a Ouest France que las autoridades rusas no habían renovado su visado y denunció que durante su estancia "las cosas no hicieron más que empeorar del primer al último día".

Rusia también precisó este miércoles que impedía la entrada en su territorio a los diputados Arthur Delaporte y Sacha Houlié, al igual que a los dos periodistas "como respuesta a ciertas acciones" contra Fiódorova.

En julio, las autoridades francesas habían decidido la expulsión de esta periodista, que en su momento fue la responsable de la edición en Francia de la cadena rusa de televisión RT, y que en los últimos meses aparecía con mucha frecuencia en los medios del magnate Vincent Bolloré, conocido por su orientación de extrema derecha.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
05
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar