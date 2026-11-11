León XIV agradece a Dios lo vivido en Argentina, un país que tiene ahora "dos papas"

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió el pontífice -en su cuenta de la red social X-.

El papa León XIV concluyó este miércoles una histórica visita a Argentina con una misa en la que participaron dos millones de personas en Luján y partió junto con su comitiva rumbo a Perú para proseguir con su gira apostólica.

"Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", publicó el máximo jerarca de la Iglesia católica desde el avión que lo lleva a Lima.

Durante las casi setenta horas que León XIV estuvo en Argentina, multitudes de argentinos y también de personas que viajaron desde otros países acudieron a las celebraciones públicas presididas por el pontífice y esperaron en las calles para verlo pasar en el papamóvil.

León XIV visitó un centro de acogida a personas con discapacidad, presidió una misa en Buenos Aires a la que asistieron 2,5 millones de personas, dio un discurso ante empresarios y representantes sindicales, donde habló sobre la dignidad del trabajo, la economía al servicio del hombre y de otros aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia.

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El martes presidió otra misa multitudinaria en Córdoba (setecientos kilómetros al norte de Buenos Aires) a la que asistieron 650.000 personas y, de regreso en Buenos Aires, participó de un encuentro con cerca de un millón de jóvenes.

En estas y otras actividades en Argentina, León XIV recordó varias veces la figura y el legado de su antecesor: Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio-.