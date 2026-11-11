León XIV cierra una visita histórica a Argentina y parte hacia Perú

El pontífice partió rumbo a Lima a las 14.30 hora local (17.30 GMT) del aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires y el principal de Argentina, a bordo del vuelo AR1096 operado por Aerolíneas Argentinas.

El papa fue despedido en el aeropuerto por el presidente argentino, Javier Milei, quien estuvo acompañado por varios obispos; la secretaria general de la Presidencia argentina y hermana del mandatario, Karina Milei, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

Antes de subir al avión, León XIV saludó y bendijo a algunos feligreses presentes, mientras un grupo de niños entonó 'Alma misionera', una popular canción católica que el papa cantó en algunas de sus actividades en Argentina.

Durante las casi 70 horas que León XIV estuvo en Argentina, correspondientes a cuatro jornadas, multitudes de argentinos y también de personas que viajaron desde otros países acudieron a las celebraciones públicas presididas por el pontífice y esperaron en las calles para verlo pasar en el papamóvil.

"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa. (...) ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", dijo León XIV al concluir la misa de este miércoles a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina.

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El papa llegó a Buenos Aires el pasado domingo, procedente de Uruguay, se reunió ese día con Milei y dio un fuerte discurso ante representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

El lunes visitó en Claypole (25 kilómetros al sur de la capital argentina) un centro de acogida a personas con discapacidad, presidió una misa en Buenos Aires a la que asistieron 2,5 millones de personas, dio un discurso ante empresarios y representantes sindicales, donde habló sobre la dignidad del trabajo, la economía al servicio del hombre y de otros aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia.

El martes viajó a Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires) para presidir otra misa multitudinaria -650.000 personas- y reunirse con sacerdotes y religiosos.

Por la noche, de regreso en Buenos Aires, participó de un encuentro con cerca de un millón de jóvenes.

Este miércoles, el papa visitó una prisión en Buenos Aires y luego viajó a Luján (70 kilómetros al oeste de la capital) para coronar su visita a Argentina con una misa en la que participaron más de dos millones de personas.

En estas y otras actividades en Argentina, León XIV recordó varias veces la figura y el legado de su antecesor, Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio-.

León XIV cerrará su viaje apostólico por países suramericanos en Perú, donde permanecerá hasta el próximo día 16.